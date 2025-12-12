Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Rawai, Thailand

villen
391
reihenhäuser
4
duplexes
7
405 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Klären Sie die tatsächlichen Angebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überpr…
$453,827
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 374 m²
Aqua Plus Villa vorstellen Phuket, eine Premium-Kollektion von nur fünf Luxus-Privatpool-Vil…
$920,105
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Auf einem außergewöhnlich großen 2.000 qm Grundstück gelegen, dieses 4-Schlafzimmer, 5-Bad D…
$935,700
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Haus 2 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Klären Sie die tatsächlichen Angebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überpr…
$401,748
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Diese wunderschön gestaltete Villa im mediterranen Stil in einer ruhigen Wohngegend von Rawa…
$898,272
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 401 m²
Entdecken Sie einen neuen Standard tropischer Luxus im Grand Sea Through Villas, einer exklu…
$898,272
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Erleben Sie luxuriöses tropisches Wohnen in dieser brandneuen 4-Zimmer-Privatpool-Villa in d…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Diese moderne und geräumige 4-Zimmer-Villa mit 5 Bädern ist Teil einer exklusiven neuen Phas…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 470 m²
Startpreis: THB 37.500.000 Erleben Sie außergewöhnliche Insel leben in dieser brandneuen, vo…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Moya7yaMoya7ya
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 470 m²
Die Mandla Revelle Villa ist ein luxuriöses, betriebsbereites Anwesen in Rawai, Phuket, mit …
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 447 m²
Diese geräumige 5-Zimmer-Wohnung mit 6 Bädern in Rawai, Phuket bietet eine außergewöhnliche …
$932,581
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 583 m²
Diese komplett renovierte Rawai Villa zum Verkauf ist eine seltene Gelegenheit, eine geräumi…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 440 m²
Diese wunderschön renovierte Villa in einer Wohngegend von Rawai verbindet eleganten westlic…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 1/1
EinkommensgarantieÜber den Komplex:Wunderbare Villen mit privatem Pool in der ruhigen Gegend…
$309,103
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 431 m²
Stockwerk 1/2
Income guaranteeAbout the complex:Luxury villas in modern Zen design with high ceilings (3 m…
$975,287
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
Eingeschossige Villa mit Pool und Terrasse zur Erholung von 51 qm.m. Villa mit 3 Schlafzimme…
$792,438
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Der Komplex von drei Villen liegt 900 Meter vom Strand Nai Harn entfernt. Jede Villa mit ein…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/1
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen ist es: Eine ideale Wahl für diejenig…
$387,482
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
Stockwerk 1/1
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those seeking luxury living in a tropi…
$527,102
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Nur einen kurzen Spaziergang vom Rawai Beach und seinem lebhaften Meeresfrüchtemarkt entfern…
$492,802
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/1
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen ist es: Eine ideale Wahl für diejenig…
$413,314
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Wonderful villas with private pool in the quiet area of Ra…
$347,740
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 129 m²
NAI4956 Wir präsentieren Ihnen das Projekt ist ein zeitgenössischer/moderner Stil, im Herze…
$360,276
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
RAW21910 Verwöhnen Sie im einladenden Ambiente von Wärme, Zuverlässigkeit und Luxus in dies…
$1,32M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 1
Eingeschossige Villa mit Pool und Terrasse zur Erholung von 51 qm.m. Villa mit 3 Schlafzimme…
$792,438
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Erleben Sie modernes tropisches Wohnen in der Quinta Lane Villa, einer exklusiven Sammlung v…
$483,445
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Stockwerk 1/2
Bereits einsatzbereitÜber den Komplex:Das Projekt umfasst 5 Gebäude und 20 Einheiten, die ho…
$740,190
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 273 m²
Stockwerk 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Modern villas are located in the south of Phuket and are d…
$792,126
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/1
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Am besten geeignet für: Eine ideale Wahl …
$288,495
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Civetta Grand Villas is ideal for…
$1,05M
Eine Anfrage stellen

