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Häuser in Naklua, Thailand

16 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Single house for sale in East Pattaya This single detached house is available for sale in Ea…
$148,657
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Haus 4 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
This is 4 Bedrooms 2 Bathrooms Muji Style House for Sale in East Pattaya. Sitting on 264 Sqm…
$185,511
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Haus 4 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxury 3-Storey Pool Villa for Sale – North Pattaya This elegant three-storey villa in North…
$399,515
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OneOne
Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Newly Renovated Minimal-Style Home in Central Pattaya This beautifully renovated home offers…
$83,310
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Haus 2 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
TW Park View 2 Bedrooms House for Sale – This single-storey 2-bedroom, 2-bathroom home is lo…
$102,202
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Haus 2 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 bedroom 2 bathroom townhouse for sale in East Pattaya. offering 80 Sqm land plot size. Com…
$74,019
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Pool Villa for Sale – Siam Country Club, Pattaya Presenting a beautiful single-detached home…
$132,862
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Pool Villa for Sale – North Pattaya This attractive detached pool villa is ideally located i…
$154,541
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Pool Villa for Sale in East Pattaya This well-designed pool villa offers a perfect combinati…
$126,978
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Haus 2 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Single House for SaleSiam Country Club, East Pattaya This well-presented single house is loc…
$120,474
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Bedroom Pool Villa for Sale in East Pattaya – This 3-bedroom, 2-bathroom pool villa is sit…
$182,414
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Haus 1 Schlafzimmer in Naklua, Thailand
Haus 1 Schlafzimmer
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
AROM WONGAMART 1-Bedroom in Na Kluea Experience the ultimate in seaside luxury at AROM WONGA…
$433,583
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Haus 5 Schlafzimmer in Naklua, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Naklua, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Luxury Beachfront Pool Villa for Sale – Wongamat Beach , North Pattaya Discover an extraordi…
$7,43M
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Haus 2 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Bedrooms 2 Bathrooms Townhouse for Sale in East Pattaya. Sitting on 148 Sqm of land plot s…
$101,892
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Villa in Naklua, Thailand
Villa
Naklua, Thailand
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 500 m²
Etagenzahl 4
4 - Etagenhaus befindet sich in der Naklua Gegend nur wenige Gehminuten vom saubersten und g…
$900,852
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Villa in Naklua, Thailand
Villa
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Eingeschossiges Haus befindet sich im Naklua Bereich neben dem saubersten und gemütlichsten …
$215,304
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