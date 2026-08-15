Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Chon Buri
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Chon Buri, Thailand

;
Pattaya
232
Nong Prue
153
Bang Lamung
26
Bang Sare
25
Zeig mehr
910 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Spacious Family Home in Pattaya East Experience the perfect blend of comfort, style, and con…
$419,646
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 5 Schlafzimmer in mab fakthxng, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
mab fakthxng, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Pool Villa for Sale Huay Yai East Pattaya This pool villa for sale in Huay Yai, East Pattaya…
$364,701
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Spacious 3-Bedroom House for Sale – Siam Country Club This well-maintained two-story house o…
$151,754
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 2 Schlafzimmer in Bang Lamung, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Bang Lamung, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Three Storey Office 2 Bedrooms for sale East Pattaya Located in East Pattaya, this three sto…
$340,672
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Pool Villa for Sale – Khao Talo Experience the ultimate in comfort, style, and convenience …
$362,351
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Elegant 4-Bedroom Pool Villa for Sale in East Pattaya Step into luxury living with this spac…
$430,486
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
TekceTekce
Haus 5 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Two Private Pool Villas for Sale for Sale in Bang Saray  This exceptional property offers a …
$516,660
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Bang Lamung, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Bang Lamung, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Single House 3 bedrooms for Sale in Takhian Tia Discover a perfect family home in the peacef…
$108,086
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Pong, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Pong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Private Pool Villa Three Bedrooms for Sale in Mabprachan This exquisite three-bedroom pool v…
$318,810
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 5 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Pool Villa 5 Bedroom for Sale in East Pattaya This newly built pool villa is located in a qu…
$616,307
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 5 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Luxury Pool Villa for Sale East Pattaya Near Regents School This luxury pool villa for sale …
$471,073
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Bang Lamung, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Bang Lamung, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Single House for Sale – East Pattaya Discover a charming single house perfectly situated in …
$98,795
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 5 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Luxury 5 Bedroom Pool Villa for Sale in Chaiyapruek Jomtien, Pattaya Discover an exceptional…
$665,580
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Villa in mab fakthxng, Thailand
Villa
mab fakthxng, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 1/1
Haus im beliebten Dorf Baan Dusit Pattaya - 1. Auf dem Gebiet: Außenpool, Terrasse, Garten, …
$404,718
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Corner Plot Pool Villa for Sale Mabprachan East Pattaya This corner plot pool villa for sale…
$334,310
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
Neues zweistöckiges Haus mit Pool im modernen Stil - Typ C mit einem komfortablen und ergono…
$259,286
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Bedroom Townhouse for Sale in East Pattaya This spacious townhouse is located in the desir…
$67,157
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
$362,475
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Pong, Thailand
Villa
Pong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Stockwerk 1/1
Gemütliches einstöckiges Haus zum Verkauf in Raviporn City Home Village, East Pattaya Ravipo…
$355,351
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Luxury Pool Villa for Sale Mabprachan East Pattaya 4 Bedroom Fully Furnished This luxury poo…
$392,054
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Moderne Pool Villa zum Verkauf – Nur 3,5 KM vom Strand JomtienTreten Sie in Komfort und Stil…
$274,565
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 5 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Luxury Villa for Sale Mabprachan East Pattaya This luxury villa for sale in Mabprachan, East…
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxury Pool Residence for Sale in Thung Klom Talman Experience comfort and convenience in th…
$305,056
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in mab fakthxng, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
mab fakthxng, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
House 3 Bedroom for sale East Pattaya This three storey house stands in East Pattaya and off…
$179,627
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Villa in Bang Sare, Thailand
Villa
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villen mit Pool für das Leben, von dem Sie träumten. Layan Bangsare Strand ist ein…
$423,842
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Spacious 5-Bedroom House for Sale – Prime Location in East Pattaya This beautiful property f…
$232,276
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Modern Two-Story Pool Villa for Sale in Huay Yai Discover this beautiful two-story pool vil…
$306,605
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Pool View Villa 3 Bedroom for sale East Pattaya This pool view villa for sale is located in …
$402,612
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/1
1-stöckige Villa mit 4 Schlafzimmern und einem großen Pool, großes Wohnzimmer, Garten. Das g…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
3 Bedroom Single Storey Pool Villa for Sale East Pattaya This brand-new single storey pool v…
$247,452
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch

Eigenschaftstypen in Chon Buri

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Chon Buri, Thailand

mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen