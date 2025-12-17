Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Thep Krasatti, Thailand

Thalang
237
268 immobilienobjekte total found
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 570 m²
Entdecken Sie unvergleichliches tropisches Wohnen in diesem exquisiten 4-Schlafzimmer, Luxus…
$1,81M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 556 m²
LAY22774 Diese neu fertiggestellte 5-Zimmer-Villa in Layan bietet großzügigen Innen- und Au…
$2,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 345 m²
Tri Vananda ist eine markante Wellness- und Wohngemeinschaft in Central Phuket, entworfen, u…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 381 m²
Das Serene Villas liegt in einem der begehrtesten Wohngegenden von Phuket und bietet eine se…
$966,890
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 548 m²
Exquisites Design | Prime Location | Trusted Developer Erleben Sie tropisches Wohnen neu def…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
In der exklusiven Botanica Foresta (Phase 10) in Thep Krasatti, Thalang, bietet diese brandn…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 358 m²
Mouana Serenity Cherng Talay ist ein privates Wohngebiet von 20 einstöckigen Luxus-Pool-Vill…
$859,599
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
In der renommierten Botanica Foresta (Phase 10) in Thep Krasatti, Thalang, bietet diese eleg…
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Außergewöhnlicher Wert | Brand New 4-Schlafzimmer Villa in Foresta Estate, Pru JampaAm THB 4…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Moya7yaMoya7ya
Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige neue Villa mit privatem Pool zum Verkauf. Die perfekte Kombination aus einem große…
$235,627
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 532 m²
Nur 10 Minuten vom Strand Layan entfernt, ist diese Villa eine neu abgeschlossene 3-Zimmer-P…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 413 m²
Mouana Serenity Cherng Talay ist ein privates Wohngebiet von 20 einstöckigen Luxus-Pool-Vill…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 473 m²
Anchan Mountain Breeze ist eine exklusive Villa Entwicklung in der ruhigen Gegend von Thep K…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 381 m²
Entdecken Sie Serene Villas, eine prestigeträchtige Sammlung von Luxusresidenzen im Herzen v…
$935,700
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 433 m²
Exquisite Tropical Living in einem der prestigious Estates von Phuket Diese brandneue 4-Zimm…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 451 m²
Diese elegante 4-Zimmer-Resale-Pool-Villa in der Anchan Flora-Entwicklung bietet eine ideale…
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 106 m²
TAL6515 Moderne Villa mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Die Fläche des Grundstücks, a…
$190,406
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 325 m²
Tri Vananda ist eine markante Wellness- und Wohngemeinschaft in Central Phuket, entworfen, u…
$1,96M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Mali Villas ist eine exklusive Wohnentwicklung von nur 7 Luxus-Pool-Villen, die in einem ruh…
$869,889
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/1
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Wer es passt:Eine ideale Wahl für diejenigen, …
$574,625
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 345 m²
Tri Vananda ist eine markante Wellness- und Wohngemeinschaft in Central Phuket, entworfen, u…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Stockwerk 1/1
Phuket- und Hin- und Rückflugtickets als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Eine ideale Wahl…
$839,241
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Stockwerk 1/2
Free Tickets to Phuket and Back!* Who is this for: Perfect for those seeking luxurious and …
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Thep Krasatti, Thailand
Villa 4 zimmer
Thep Krasatti, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 709 m²
Stockwerk 1/1
Phuket- und Hin- und Rückflugtickets als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Die ideale Wahl …
$1,44M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
TAL22614 Treten Sie in eine Welt von unterschätzter Eleganz und tropischem Charme mit diese…
$536,311
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 404 m²
Etagenzahl 1
Villa Typ C: mit drei Schlafzimmern + multifunktionalem Zimmer und vier Bädern. Es gibt nur …
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 314 m²
Stockwerk 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for discerning investors and fam…
$559,697
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 417 m²
Stockwerk 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Perfect for those who value a luxuriou…
$918,476
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
CHE22638 Diese exklusive Kollektion von privaten Pool-Villen bietet eine einzigartige Misch…
$847,308
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 462 m²
Stockwerk 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it suitable for: For those who strive for a l…
$919,481
Eine Anfrage stellen

