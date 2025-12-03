Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Pattaya, Thailand

villen
34
reihenhäuser
6
45 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 232 m²
Beautiful Pool Villa for Sale – 4 Bedrooms, 5 Bathrooms | South PattayaReady to Move In Deta…
$491,151
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Stockwerk 2/2
Neues zweistöckiges Haus im modernen Stil - Typ A ist eine ideale Option für Investitionen z…
$315,489
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/2
Stadthaus nach Renovierung in der Nähe Theprasit Nachtmarkt, Pattaya Zum Verkauf zweistöckig…
$147,228
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Stockwerk 2/2
Das Design der Villen ist in einem einzigartigen japanischen modernen Stil hergestellt Der K…
$828,159
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 560 m²
Stockwerk 1/1
Neues Bali-Stil Villen Projekt befindet sich in der grünen Region Layan, abgerundet mit Heve…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Naklua, Thailand
Villa
Naklua, Thailand
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 500 m²
Etagenzahl 4
4 - Etagenhaus befindet sich in der Naklua Gegend nur wenige Gehminuten vom saubersten und g…
$876,359
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 816 m²
Stockwerk 1/1
Majestic Residence – Elite Villa Komplex am Meer in Pratamnak Hill, Pattaya Majestic Residen…
$2,10M
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Sie einen einzigartigen Raum, in dem Luxus mit natürlicher Harmonie und Resort-Atm…
$828,159
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 3 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
ID PT 1006Villenhäuser Maxx Villa mit Pool 2 Schlafzimmer, 3 BadezimmerMAXX PATTAYA ist ein …
$140,000
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Villa in Naklua, Thailand
Villa
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Eingeschossiges Haus befindet sich im Naklua Bereich neben dem saubersten und gemütlichsten …
$209,450
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Pool Villa for Sale – Thappaya Soi 5, Central Pattaya Property Details: 3 Bedrooms, 2 Bathro…
$252,989
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 540 m²
Stockwerk 2/2
Geräumige Villa mit 6 Schlafzimmern zum Verkauf in Aekmongkol Village 2, Chayapruek, Pattaya…
$915,795
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 444 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Sie einen einzigartigen Raum, in dem Luxus mit natürlicher Harmonie und Resort-Atm…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Veranda Residence Pattaya offers luxury beachfront living in Na Jomtien, combining modern de…
$413,100
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
2-stöckiges Haus mit Pool im Dorf Baan Fah Rim Hadd Dorf in der Jomtien Gegend nur wenige Ge…
$417,147
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Stockwerk 1/1
Villa im Komplex Jomtien Park Villas ist die Verkörperung von Luxus, Privatsphäre und anspru…
$854,450
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Villa Norwegen und Residence1 - Stadthäuser am Meer Villa Norwegen - eine gemütliche Anlage …
$245,380
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 2/2
Geräumige Villa mit 5 Schlafzimmern zum Verkauf, Tepprasit, Pattaya Wir bieten zum Verkauf e…
$652,887
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in dieser atemberaubenden neuen Villa in Pattaya, Thai…
$905,251
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen mit einem Pool im Herzen von Pattaya!THE LAVISH ist ein exklusives Projekt moder…
$519,850
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Modern Pool Villa for Sale – Only 3.5 KM from Jomtien Beach Step into comfort and style with…
$274,565
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Villa und Garten Grundstück zum Umkippen nur wenige Gehminuten zum Meer. Die ideale Lage ist…
$657,269
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
Neues zweistöckiges Haus mit Pool im modernen Stil - Typ C mit einem komfortablen und ergono…
$255,459
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
Green Field Villas ist ein Dorf mit moderner Infrastruktur, befindet sich in East Pattaya in…
$125,319
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Veranda Residence Pattaya offers luxury beachfront living in Na Jomtien, combining modern de…
$413,100
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
Stockwerk 2/2
View Point Village
$740,523
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 4 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 339 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen mit privaten Pools im Herzen von Pattaya!Luxusleben in einer geschlossenen Premi…
$618,206
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Stockwerk 5/5
Stadthaus Pratumnak soi 5
$744,905
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
Neues zweistöckiges Haus mit Pool im modernen Stil - Typ C mit einem komfortablen und ergono…
$249,762
Eine Anfrage stellen
Villa in Pattaya, Thailand
Villa
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/1
Villa im Komplex Jomtien Park Villas ist die Verkörperung von Luxus, Privatsphäre und anspru…
$911,413
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Pattaya, Thailand

