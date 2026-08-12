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Häuser mit Swimmingpool in Thailand

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Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Provinz Phuket
2024
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167 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Thalang, Thailand
Premium Premium
Haus 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus mit 3 Schlafzimmern in Talanga zu einem super Preis - 4,75 Millionen B…
$147,395
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Villa 4 zimmer in Rawai, Thailand
TOP TOP
Villa 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
Einführung einer neuen einstöckigen Villa im modernen tropischen Stil - eine harmonische Kom…
$594,450
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie den Eindruck von Eleganz und Komfort in dieser luxuriösen zweistöckigen Villa vo…
$884,114
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Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
・ OZONE VILLA – Bang Tao / Cherng TalayKomplette 3-Schlafzimmer moderne Pool Villa – komple…
$913,148
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 292 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein modernes Haus in einem geschlossenen Komplex mit entwickelter Infrastr…
$477,440
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Villa 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Fully furnished modern villa for sale in a private gated community. Excellent location in a …
$487,700
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Villa 5 zimmer in Sakhu, Thailand
Villa 5 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Über das Projekt: Dies ist eine Sammlung von 10 zweistöckigen Villen am westlichen Hang eine…
$2,02M
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Villa 5 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 5 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
・ TRICHADA BREEZE – VILLA 18 geschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Luxus-Pool-Villa – bereit z…
$1,17M
MwSt.
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Villa 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
🏡 Luxus-Pool Villa in Prestigious Layan Hills Estate – Super Views & Prime LocationEntdecken…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 042 m²
Etagenzahl 1
Eine private Hillside Villa Collection in Layan, PhuketUnter üppigen Hügeln in der Region La…
$2,71M
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Villa 4 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, voll möblierte, moderne Zweigeschoss-Villa mit einem schönen Pool und bequeme Lag…
$475,000
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Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLA fehlgeschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Premium Villa★★★…
$1,35M
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
Moderne 3-Zimmer-Villa mit privatem Pool in einem Boutique-Komplex von nur 8 Häusern - maxim…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 355 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern mit privatem Pool in einer ruhigen und ruhigen…
$988,912
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 356 m²
Etagenzahl 2
Haben Sie Zeit, sich für ein neues Projekt in der Vorverkaufsphase zum niedrigsten Preis anm…
$482,000
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$341,077
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Haus 5 zimmer in Thalang, Thailand
Haus 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Das Haus befindet sich in einer gated gated Community von einem der größten und zuverlässigs…
$182,505
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Ferienhaus 4 zimmer in Provinz Krabi, Thailand
Ferienhaus 4 zimmer
Provinz Krabi, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 311 m²
Etagenzahl 1
Träumen Sie von einem Ort, an dem der Morgen mit Berglandschaften und Stille beginnt? Die Vi…
$570,000
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Luxus-Villa mit thailändischen-Balinesischen Stil Noten,…
$595,448
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Haus 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Haus 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 323 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Haus im modernen klassischen Stil des Top-Entwicklers de…
$788,690
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Villa 5 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 5 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
・ TRICHADA BREEZE – VILLA 22 geschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Luxus-Pool-Villa – bereit z…
$1,11M
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Villa 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 285 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf eine schöne Villa mit Designer-Renovierungsfläche von 285 m2. Villa befindet sic…
$769,247
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Reihenhaus 6 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 6 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 4
Moderne Multi-Level Pool Villen in Layan, PhuketEine einzigartige Sammlung von zeitgenössisc…
$1,10M
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Villa 4 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 4 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf eine moderne zweistöckige Villa in einem neuen Komplex. Die perfekte Kombination…
$399,000
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Haus 5 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Haus 5 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges Haus nach Renovierung, befindet sich in einer gated Gemeinde in der Ko Kaeo Berei…
$211,265
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Haus 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Haus 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 299 m²
Etagenzahl 2
Modernes zweistöckiges Haus in einer neuen gated gated Community mit entwickelter Infrastruk…
$515,951
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Reihenhaus 4 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Neues Projekt! Pre-sale!Stilvolles zweistöckiges Stadthaus im Stadtteil Bang Tao. Dies ist e…
$277,705
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Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLA fehlgeschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Premium Villa★★★…
$1,38M
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Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 602 m²
Etagenzahl 2
🏡 Zenithy Pool Villa | Wiederverkaufsmöglichkeit━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━✨ Komplette 2-Storey V…
$691,354
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 5 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 988 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten für den Kauf einer Designer-Villa im prestigeträchtigen Bang Tao / Laguna Bereich…
$1,93M
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