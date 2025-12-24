Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Chalong
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Chalong, Thailand

villen
125
133 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Chalong, Thailand
Villa 5 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Stockwerk 2/2
Das Design des Projekts ist inspiriert von der Ästhetik des Flusses Nile und bietet eine mod…
$421,198
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Haus 4 zimmer in Chalong, Thailand
Haus 4 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Eine moderne Wohnanlage im Stadtteil Chalong im südlichen Phuket ist eine profitable Gelegen…
$207,079
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 5 zimmer in Chalong, Thailand
Haus 5 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 294 m²
Diese moderne einstöckige Villa befindet sich im vielversprechenden Chalong-Bereich im Osten…
$693,482
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
AdriastarAdriastar
Haus 4 zimmer in Chalong, Thailand
Haus 4 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 367 m²
Gemütliches geschlossenes Dorf von Villen mit Service-Level Fünf-Sterne-Resort befindet sich…
$417,732
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 2 zimmer in Chalong, Thailand
Haus 2 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Eine moderne Wohnanlage im Stadtteil Chalong im südlichen Phuket ist eine profitable Gelegen…
$62,338
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 3 zimmer in Chalong, Thailand
Haus 3 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 56 m²
Eine moderne Wohnanlage im Stadtteil Chalong im südlichen Phuket ist eine profitable Gelegen…
$124,676
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Estate Service 24Estate Service 24
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 503 m²
Willkommen in Mouana Grande Chalong Bay, eine intime Sammlung von nur 18 gehobenen Pool-Vill…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
CHA4804 Boutique-Stil Komplex von 4 Villen teilen ein 13 Meter Schwimmbad.Jede Villa ist ca…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Nai Trok, Thailand
Villa
Ban Nai Trok, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 336 m²
Mutti Family Villas, PhuketMutti Family Villas ist ein Luxus-Pool-Villa-Komplex im Zentrum v…
$480,020
Eine Anfrage stellen
Moya7yaMoya7ya
Villa 5 zimmer in Chalong, Thailand
Villa 5 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 731 m²
Stockwerk 1/3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Wer ist es für:Eine ideale Wahl für diejenigen…
$1,69M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Nakok, Thailand
Villa
Ban Nakok, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
CHA2316 Komfort und modisches Design sind in einer großen Biegung mit einem minimalistische…
$536,660
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Nakok, Thailand
Villa
Ban Nakok, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 430 m²
CHA1251 Der Traum, in der grünen und entspannenden tropischen Insel zu leben, die Achtung d…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 416 m²
Etagenzahl 2
Diese zweistöckige Villa mit privatem Pool und vier Schlafzimmern ist ein echtes Juwel. Das …
$948,930
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 369 m²
CHA22271 Erleben Sie den Inbegriff des Luxuslebens in dieser brandneuen, dreistöckigen Pool…
$513,844
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 363 m²
CHA7151 Dies ist eine Villa in einer gated Gemeinde mit moderaten Gemeinschaftsgebühren. Es…
$960,846
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Fragepreis: 15.8 Millionen THB 📍 Lage: Chalong, Phuket Erleben Sie friedliches tropisches Le…
$492,802
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 126 m²
CHA4435 Ein moderner Komplex von Villen im Bereich Chalong!* Fertigstellung von 2 bis 4 Mon…
$228,161
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Nai Trok, Thailand
Villa
Ban Nai Trok, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 338 m²
DieLarimar Villabrochure zeigt ein Premium-Smart-Home-Projekt in Chalong, Phuket, positionie…
$480,020
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Fragepreis: 14,9 Millionen THB 📍 Standort: Chalong, Phuket Treten Sie in Komfort und Ruhe mi…
$464,731
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 503 m²
CHA22637 Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, eine der privaten Villen in einer ruhigen …
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Entdecken Sie Komfort und Stil in diesem wunderschön renovierten modernen Zuhause – perfekt …
$277,591
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
CHA6901 Wunderschöne Villa zum Verkauf!5 Schlafzimmer3 Badezimmer, 1 AußenbadLand - 980 m2.…
$739,112
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Diese schöne 3-Schlafzimmer-Villa bietet modernes Design, Komfort und viel Platz, so dass es…
$638,147
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Nai Trok, Thailand
Villa
Ban Nai Trok, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 338 m²
Larimar Villas – Ein Küstenheiligtum im Herzen von Phuket Larimar Villas ist ein luxuriöser …
$555,806
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 453 m²
Etagenzahl 5
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 737 m²
CHA22349 Diese große 4-Zimmer-Villa bietet einen luxuriösen Lebensstil mit modernen Annehml…
$1,79M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
CHA6709 Diese geräumige Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend von Chalong, umgeben vo…
$607,357
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Chalong, Thailand
Villa 2 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/1
Enjoy luxury living in Phuket, Thailand's most popular resort. This stunning new villa in M…
$213,825
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 428 m²
CHA21897 Diese außergewöhnliche Luxusvilla befindet sich im geschätzten Viertel Chalong und…
$735,899
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Erleben Sie eine raffinierte Mischung aus Privatsphäre, Komfort und Technologie in der Elite…
$623,453
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Chalong, Thailand

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen