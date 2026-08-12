Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Golfplatz

Häuser in der Nähe des Golfclubs in Thailand

;
Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Provinz Phuket
2024
Zeig mehr
2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 292 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein modernes Haus in einem geschlossenen Komplex mit entwickelter Infrastr…
$477,440
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
UndersunEstate
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Reihenhaus 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Stadthaus in einem Gated Complex mit direktem Zugang zum…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
UndersunEstate
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Thailand

villen
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Thailand

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen