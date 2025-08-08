Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Prachuap Khiri Khan (Provinz), Thailand

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Hua Hin, Thailand
Haus 5 zimmer
Hua Hin, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 428 m²
Stockwerk 2/2
Diese einzigartige Pool-Villa-Residenz verfügt über zwei separate Gebäude: ein für Wohnen un…
$867,133
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa in Hua Hin, Thailand
Villa
Hua Hin, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Einführung eines Brand-New Private Pool Villa Project in Hua Hin, einem Beach-Side Resort, w…
$370,528
Immobilienagentur
The Redland Property Group Ltd
Sprachen
English
Immobilienangaben in Prachuap Khiri Khan (Provinz), Thailand

Günstige
Luxuriös
