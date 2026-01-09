Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villa 4 zimmer in ban hnxng na tea lxy, Thailand
Villa 4 zimmer
ban hnxng na tea lxy, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 1
Gemütliche einstöckige FLOW Häuser im grünen Pong Bereich sind zum Verkauf - Ihr ideales Zuh…
$113,590
$113,590

Villa 3 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 3 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 192 m²
Sangsupa 2 ist eine komplett renovierte Villa mit 2 Schlafzimmern im Zentrum von Pattaya!Zu …
$135,919
$135,919

Villa 5 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 5 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 947 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Thung Klom-Tanman - THE SCENEVANAR, Luxusresidenz am Wasser, ab 35.99 Mill…
$1,14M
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Karte Phrachan - REKHA Pattaya, Privatclub, ab 16.15 Millionen а Wir biete…
$511,001
$511,001
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 202 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Karte Phrachan - PYCHE Pattaya, Dachterrasse, privater Pool, ab 10.29 Mill…
$325,583
$325,583
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Takhian Tia, Thailand
Villa 4 zimmer
Takhian Tia, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Eingeschossiges Eingeschoss-Haus im RongPo-Bereich, bereit zu bewegen. Das Format ist für da…
$127,963
$127,963
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Häuser in Pattaya in Huawei ab 2,49 Millionen Д – Seltener Preis für ein Privathaus 🔥Ob Sie …
$78,810
$78,810
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in ban sanak tabaek, Thailand
Villa 4 zimmer
ban sanak tabaek, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Villas in Pattaya - neben Rugby School, Premium-Familienprojekt, ab 23,1 Millionen ный Wir b…
$727,383
$727,383
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya - ARCADE PATTAYA, private Premium-Häuser mit großen Grundstücken, von 14.88…
$470,522
$470,522
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 5 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 705 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Huay Yai - THE SYLVA PATTAYA, Boutique-Projekt, von 29.9 Millionen - Wir b…
$946,065
$946,065
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 4 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 339 m²
Etagenzahl 2
Villas in Pattaya, Jomtien - private Pools, geschlossenes Dorf, von 19.99 Millionen ок Wir b…
$632,812
$632,812
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Nong Pla Lai - THE PALM GRANDIO's, Familienclub, ab 7,9 Millionen ный Wir …
$249,856
$249,856
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Bang Lamung, Thailand
Haus 3 zimmer
Bang Lamung, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Haus in Pattaya, Rong Po - Stadthaus oder Villa mit Grundstück, ab 2.59 million ст Angeboten…
$81,962
$81,962
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Bang Lamung, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Bang Lamung, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus in Pattaya, Sukhumvit – Rong Po – geschlossenes Dorf, 3 Schlafzimmer, Einbauten, v…
$101,740
$101,740
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 5 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 429 m²
Etagenzahl 1
BIBURY VILLAS - premium one-storey villa with privat pool in Thung Klom-Tanman, Pattaya | fr…
$491,538
$491,538
Eine Anfrage stellen
Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Etagenzahl 1
Eingeschossige Villa mit 6 Schlafzimmern und privatem Pool und einem riesigen privaten Bereich
$801,389
$801,389
Eine Anfrage stellen
Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 1
Einstöckiges 2-Schlafzimmer Haus in der Nähe von The Maple Pattaya Strand ist ein Wohn-Villa…
$255,999
$255,999
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Bang Lamung, Thailand
Villa 4 zimmer
Bang Lamung, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
Haus in Pattaya, East Pattaya (Rong Po) - modernes Dorf ENGEL HAUS, ab 4.16 Millionen ок Wir…
$196,499
$196,499
Eine Anfrage stellen
Villa in Huai Yai, Thailand
Villa
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 367 m²
Etagenzahl 1
Eingeschossige Villa mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool und einem riesigen privaten Berei…
$2,00M
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 559 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, CHARIN Boutique-Projekt - Grundstück bis 645 m2, privater Pool, von 29.9 M…
$946,065
$946,065
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in ban nein thray, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
ban nein thray, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Townhouse in Pattaya, Huai Yai - Englischer Stil, Hügel mit See, von 3.19 Millionen ом Wir b…
$100,806
$100,806
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
Premium einstöckige Villen mit privatem Pool im skandinavischen Stil Das Projekt CELESTIAL V…
$395,215
$395,215
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 363 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya - LAVENDER VILLA, privater Pool, Designprojekt, von 18,9 Millionen ский Wir…
$598,019
$598,019
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Pong, Thailand
Villa 4 zimmer
Pong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Etagenzahl 2
Villen in Pattaya, Mabprachan - am See, private Pools, Premium-Projekt, ab 12,79 Millionen ы…
$405,140
$405,140
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Bang Lamung, Thailand
Haus 4 zimmer
Bang Lamung, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Haus in Pattaya, Rong Po - fertige einstöckige Haus mit Grundstück und Sonnenkollektoren Ang…
$126,095
$126,095
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in ban hnxng na tea lxy, Thailand
Villa 4 zimmer
ban hnxng na tea lxy, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Etagenzahl 1
Villa in Pattaya, Pong Bezirk - einstöckige Häuser FLEISCH Villen mit Grundstück, ab 5,82 Mi…
$250,741
$250,741
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 5 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Villen in Pattaya, Huay Yai Bezirk - Familienhäuser mit Möbeln in Tropical Village 3, von 4,…
$145,593
$145,593
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 7 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya - BAANMAE RESIDENCE 69, 6 Schlafzimmer, privater Pool, Thung Klom-Tanman, a…
$569,215
$569,215
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 4 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Huai Yai - LARELANA VILLA, privater Pool, ab 12,49 Millionen а Wir bieten …
$395,204
$395,204
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Haus in Pattaya, Huai Yai - zweistöckiges Haus 4 Schlafzimmer in der Nähe des Meeres, 5,29 m…
$166,960
$166,960
Eine Anfrage stellen

