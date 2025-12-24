Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Karon, Thailand

villen
97
113 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Diese Wohnanlage im mediterranen Stil liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Strand Kata ent…
$204,852
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Moderne Wohnanlage an der Westküste von Phuket bietet stilvolle Apartments nur 500 Meter vom…
$87,981
Haus 1 zimmer in Karon, Thailand
Haus 1 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Auf einem malerischen Hügel, nur 800 m von einem der schönsten Strände von Phuket entfernt, …
$146,206
Villa 5 zimmer in Karon, Thailand
Villa 5 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Stockwerk 3/3
Erleben Sie ein neues Luxusniveau in einer der malerischsten Ecken von Phuket. Diese moderne…
$1,95M
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Diese Wohnanlage im mediterranen Stil liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Strand Kata ent…
$93,745
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Die Wohnung befindet sich 900 Meter vom Karon Beach an der Westküste von Phuket. Die Lage ha…
$236,332
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Moderne Wohnanlage an der Westküste von Phuket bietet stilvolle Apartments nur 500 Meter vom…
$166,159
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Das Apartment liegt nur 300 Meter vom Strand an der Westküste von Phuket entfernt. Karon Der…
$127,257
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Moderne Wohnanlage befindet sich in der renommierten Küstenregion von Karon. Dies ist ein se…
$109,077
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 54 m²
Die 2-Zimmer-Wohnung in der Nähe von Karon Beach ist ein einzigartiges Angebot für diejenige…
$201,128
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Dieses Apartment mit 2 Schlafzimmern ist ein tolles Angebot für diejenigen, die eine komfort…
$237,775
Haus 1 zimmer in Karon, Thailand
Haus 1 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Moderne Wohnanlage an der Westküste von Phuket bietet stilvolle Apartments nur 500 Meter vom…
$80,746
Haus 4 zimmer in Karon, Thailand
Haus 4 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Die Apartments im Bezirk Karon in Phuket bieten ideale Bedingungen für ein komfortables Lebe…
$563,466
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Diese Wohnanlage im mediterranen Stil liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Strand Kata ent…
$107,836
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Diese Wohnanlage im mediterranen Stil liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Strand Kata ent…
$147,964
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stilvolle Apartments befinden sich in einer der komfortabelsten und ausgewogenen Gegenden vo…
$137,838
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Das Projekt befindet sich in der bequemsten Gegend an der Westküste von Phuket. Die Architek…
$204,432
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Fläche 800 m²
Etagenzahl 2
Exklusiv! Haus zum Verkauf für Renovierung mit Land auf Karon Beach, Phuket!600m zum Meer mi…
$769,585
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 330 m²
KAR7272 Eigenschaften des Objekts: • 2 Häuser mit Pool in der Nähe von Karon Strände• Pano…
$1,06M
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 557 m²
ProjektübersichtAurora stellt einen neuen Maßstab in High-End-Villa dar, die am Kata Beach l…
$3,07M
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
KAT6468 Ein einzigartiger Komplex zwischen den üppigen tropischen Hängen des Kata Beach. Nu…
$896,575
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 450 m²
KAT6048 Nur 50 Meter zum Meer!Es gibt einen ruhigen und ruhigen Ort, perfekt für die ganze …
$1,70M
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
KAT21706 Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, eine der letzten zwei verbleibenden V…
$543,408
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
KAT5739 Moderne Villa in schneeweißer Farbe. Die perfekte Kombination aus Luxus und Komfort…
$787,315
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 432 m²
KAT22627 Eine anspruchsvolle und geräumige Villa für nahtloses tropisches Wohnen ist jetzt …
$963,271
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 530 m²
KAR21708 Dies ist ein Projekt mit einer begrenzten Anzahl von Villen, von denen jeder auf s…
$993,891
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 766 m²
Exklusives Villa-Projekt in PhuketEin einzigartiges Projekt nur 500 Meter vom Kata Beach ent…
$1,35M
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
KAR5433 Neues Erstaunliches Projekt mit geräumigen Villen bietet eine einzigartige Kombinat…
$883,721
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
KAR6006 Die Villa mit stilvollen Möbeln und Inneneinrichtung. Original-Design, helle Kombin…
$745,539
Villa 5 zimmer in Karon, Thailand
Villa 5 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 524 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Luxus-Villa mit spektakulärem Meerblick und hohe Miet…
$1,78M
Immobilienangaben in Karon, Thailand

