Häuser in Ko Kaeo, Thailand

villen
62
65 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Haus 5 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges Haus nach Renovierung, befindet sich in einer gated Gemeinde in der Ko Kaeo Berei…
$211,265
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
UndersunEstate
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 486 m²
KOH22046 Luxuriöse Villa 5BR/6Bath mit privatem PoolTauchen Sie ein in die Ruhe mit dieser …
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
Entdecken Sie die ruhige Eleganz von Canopy Hills Villas, einer exklusiven Sammlung von Luxu…
$1,44M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 1 100 m²
ISL6485 Die Villa befindet sich an der Ostküste von Phuket, weg von den Touristenmassen und…
$4,68M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/2
Kostenlose Round-Trip Tickets nach Phuket!Wer ist es für:Die perfekte Wahl für Familien, die…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Villa 6 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 749 m²
Etagenzahl 1
Promising Investment! Profitable Gelegenheit, Mieteinnahmen zu erhalten. Kurze oder langfris…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
KOH22217 Haus im Herzen von Koh Kaew Ort: Koh Kaew: Eingebettet in einer erstklassigen Lage,…
$429,253
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Haus 4 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 381 m²
Die moderne Villa befindet sich in einer der bequemsten Gegenden des Zentrums von Phuket - n…
$1,21M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS Real Estate
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 325 m²
Canopy Hills Villas ist eine preisgekrönte Privatgated Community im Zentrum von Phuket, die …
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 356 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue, voll möblierte Luxus-Pool-Villa in einem …
$779,750
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Preis: 6,79 Millionen THB (Freizeit verfügbar) Erleben Sie modernen Komfort und Funktionalit…
$218,018
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Canopy Hills Villas is an award-winning private gated community in central Phuket, designed …
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 439 m²
Etagenzahl 1
Promising Investment! Profitable Gelegenheit, Mieteinnahmen zu erhalten. Kurze oder langfris…
$753,932
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 325 m²
Canopy Hills Villas ist eine preisgekrönte Privatgated Community im Zentrum von Phuket, die …
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 381 m²
Etagenzahl 1
Eine Sammlung von 33 exklusiven Residenzen in der prestigeträchtigen Gegend neben der Britis…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
50 Lemons
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
TAL5874 Dieses Haus befindet sich im Zentrum von Phuket in einem ruhigen und relativ unentw…
$532,787
Eine Anfrage stellen
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
TAL5941 Geräumiges Haus im tropischen Paradies von Phuket ist ein Traum von vielen Menschen…
$914,121
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 332 m²
KOH22045 Eleganter und geräumiger 4BR/5Bath Villa:Treten Sie in eine Luxuswelt mit diesem s…
$740,153
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
Stockwerk 1/1
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Geeignet für:Ferienwohnung / Appartement Ko Ka…
$509,122
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Canopy Hills Villas ist eine preisgekrönte Privatgated Community im Zentrum von Phuket, die …
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 832 m²
ISL6722 Das weltweit erste dreistufige Penthouse mit eigenem Yachthafen.Vorteile:Waterfront…
$2,78M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Ein einzigartiges Investitionsangebot auf der Insel Phuket vom berühmten Entwickler SANSIRI!…
$261,203
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Haus 4 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Haus 4 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
Eine tolle Option für eine Familie oder Investition!Moderne Villa mit privatem Pool, voll mö…
$382,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
UndersunEstate
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Canopy Hills Villas ist eine preisgekrönte Privatgated Community im Zentrum von Phuket, die …
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
Mouana KK Villas liegt in der ruhigen Wohnanlage von Koh Kaew und ist eine brandneue Luxus-E…
$589,491
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Villa 6 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 742 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Luxusvilla mit Panoramablick auf die Natur und hochwe…
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Ein ruhiges Wohnhaus befindet sich in der etablierten Chao Fah Garden Home Gemeinde in Koh K…
$236,732
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
KOH22146 Einweihung einer außergewöhnlichen Gelegenheit für Familien, die inmitten der atem…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 650 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Luxusvilla mit Panoramablick auf die Natur und hochwe…
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
KOH22044 Erleben Sie Luxus leben in seinem schönsten in diesem atemberaubenden 3-Schlafzimm…
$629,447
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Ko Kaeo, Thailand

