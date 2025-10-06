Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Bang Sare
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Bang Sare, Thailand

villen
3
9 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 289 m²
Dream Family Home in the Heart of Bangsaray – Ready to Move In Experience the perfect blend …
$407,220
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Luxury Pool Villa for Sale | Fully Furnished | Expansive GardenPrime location near Sunplay B…
$383,036
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 4 zimmer in Bang Sare, Thailand
Villa 4 zimmer
Bang Sare, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Etagenzahl 2
Charmante zweistöckige Luxusvilla Layan Bangsare Villen am Ufer des Golfs von Thailand!Ausge…
$289,021
Villa 4 zimmer in Bang Sare, Thailand
Villa 4 zimmer
Bang Sare, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
Etagenzahl 2
Layan Bangsare Strand ist ein exklusiver Premium-Komplex!Luxus 3 Schlafzimmer Villen von 232…
$319,571
Villa 8 zimmer in Bang Sare, Thailand
Villa 8 zimmer
Bang Sare, Thailand
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 497 m²
Stockwerk 4/4
4-stöckige Villa mit 6 Schlafzimmern, 7 Bädern 4 Parkplätzen und einem Pool auf dem Dach in …
$1,08M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
