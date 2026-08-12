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Häuser in Provinz Phuket, Thailand

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Phuket
34
Choeng Thale
755
Si Sunthon
246
Rawai
241
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2 024 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Thalang, Thailand
Premium Premium
Haus 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus mit 3 Schlafzimmern in Talanga zu einem super Preis - 4,75 Millionen B…
$147,395
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Villa 4 zimmer in Rawai, Thailand
TOP TOP
Villa 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
Einführung einer neuen einstöckigen Villa im modernen tropischen Stil - eine harmonische Kom…
$594,450
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Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 424 m²
Stellen Sie sich vor, Sie wachen von Ihrer privaten Luxusvilla aus zu den beeindruckenden bo…
$1,30M
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Haus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 793 m²
Etagenzahl 2
Code: 20260715044724Stellen Sie sich einen Morgen mit Meerblick, Ihrem eigenen Infinity-Pool…
$7,90M
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Eingebettet in die ruhige Enklave von Sai Taan Estate in Phukets begehrtem Bang Tao Bezirk v…
$2,06M
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Haus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 414 m²
Etagenzahl 1
Code 20260714153314Es ist die perfekte Kombination aus Privatsphäre, moderner Architektur un…
$2,89M
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Haus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 626 m²
Etagenzahl 1
Code 20260720082400Fläche: 349 m2 (intern) + 182 m2 (extern)Grundstück: Garten 61 m2 + Swimm…
$4,34M
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Villa 2 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
Fertige Villa mit Swimmingpool und Schauspielmieter in Rawai, Phuket!Verkauf vom Eigentümer!…
$157,623
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DDA Real Estate
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Eingebettet in die ruhige Enklave von Sai Taan Estate in Phukets begehrtem Bang Tao Bezirk v…
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Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 424 m²
Stellen Sie sich vor, Sie wachen von Ihrer privaten Luxusvilla aus zu den beeindruckenden bo…
$1,30M
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Haus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 415 m²
Etagenzahl 1
Code 202607161135Wir präsentieren exklusive Premium-Apartments an der ersten Küste der Insel…
$5,70M
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Haus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Code 20260729125037Stilvolle neue Villa mit privatem Pool in der beliebten Gegend von Layan.…
$682,025
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Haus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 556 m²
Etagenzahl 1
Code 202607161151Exklusive moderne Villa mit atemberaubender Aussicht, in einer der renommie…
$2,36M
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Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 910 m²
Luxuriöses Leben im Herzen von Cape YamuEingebettet in das Prestige Cape Yamu Halbinsel, die…
$7,64M
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
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Fläche 491 m²
Eingebettet in die ruhige Enklave von Sai Taan Estate in Phukets begehrtem Bang Tao Bezirk v…
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Thalang, Thailand
Schlafräume 4
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Fläche 424 m²
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Villa in Pa Khlok, Thailand
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Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
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Fläche 1 910 m²
Luxuriöses Leben im Herzen von Cape YamuEingebettet in das Prestige Cape Yamu Halbinsel, die…
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Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
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Fläche 1 910 m²
Luxuriöses Leben im Herzen von Cape YamuEingebettet in das Prestige Cape Yamu Halbinsel, die…
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Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 455 m²
Geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern und einem Swimmingpool in der renommierten Gegend von Ba…
$1,45M
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Villa 3 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 276 m²
Etagenzahl 1
Boutique-Komplex von 16 modernen Villen mit 3-4 Schlafzimmern in Pru Jampa
$425,000
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie den Eindruck von Eleganz und Komfort in dieser luxuriösen zweistöckigen Villa vo…
$884,114
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Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
・ OZONE VILLA – Bang Tao / Cherng TalayKomplette 3-Schlafzimmer moderne Pool Villa – komple…
$913,148
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 292 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein modernes Haus in einem geschlossenen Komplex mit entwickelter Infrastr…
$477,440
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Villa 4 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Villa 4 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 423 m²
Etagenzahl 2
Diese Villen in Manica, Bangtao zeichnen sich durch Einfachheit und Eleganz aus. Die Villen …
$912,000
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Haus in Thalang, Thailand
Haus
Thalang, Thailand
$161,928
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Villa 5 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 5 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Fully furnished modern villa for sale in a private gated community. Excellent location in a …
$487,700
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Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 472 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 4 Schlafzimmern und 5 Bädern in der Anlage Aya Luxury Pool Villa Villa belegt 2,5 …
$1,11M
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Villa in Si Sunthon, Thailand
Villa
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 428 m²
Amber Chamber ist eine luxuriöse Hillside Pool Villa Gemeinschaft im Zentrum von Phuket, ent…
$987,675
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 441 m²
Stockwerk 1/1
Ein neuer Komplex von Villen im balinesischen Stil befindet sich in der “grünen” Gegend von …
$1,18M
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Villa 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Villa 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Etagenzahl 3
Ideal gelegen auf einem ruhigen Hügel in der Nähe von Patong, Tri Trang und Paradise Strände…
$1,01M
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