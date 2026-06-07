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Wohnkomplex AURA RA

Bwejuu, Tansania
von
$83,000
MwSt.
von
$1,550/m²
06.06.26
$83,000
06.06.26
$83
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ID: 37944
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Tansania
  • Region / Bundesland
    Sansibar
  • Nachbarschaft
    Kusini
  • Dorf
    Bwejuu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Über den Komplex

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Das Projekt in Zanzibar "Aura Ra", Premium-Klasse, an der ersten Küste, nur 100 Meter vom Meer entfernt, bauen wir - die Baufirma MB HOMES!
In der beliebten Lage des kristallklaren Strandes Paget, der für eine Vielzahl von Kitesurfschulen bekannt ist. Der Komplex besteht aus 11 Stockwerken im Block A und 5 Etagen im Block B. Mit einem exquisiten Wohnbereich auf dem Dach, mit einem Panoramablick auf 360 Grad, mit Erholungsgebieten und einem Restaurant. Die Wohnungen haben hohe Decken von drei Metern, Panoramafenster, geräumige Balkone. Das Projekt bietet 138 Wohnungen in Block A und 84 Wohnungen in Block B von verschiedenen Layouts, von denen es geräumige Studios, ein Schlafzimmer, Zwei-Zimmer-Wohnungen und Penthouses gibt, gibt es Apartments mit einem Jacuzzi.


Komplexe Infrastruktur:

  • 3 Außenpools;
  • Wasserrutschen;
  • multicourt;
  • Padel-Tennis
  • Fitnessraum;
  • Coworking Zone;
  • Sauna, Hamam;
  • Yogaraum;
  • Tiefgaragen;
  • Restaurant
  • Dachbereich;
  • empfangsbereit
  • Concierge?
  • Kino.

Alle Wohnungen sind mit einem sauberen Finish gemietet, mit Küchenset und Sanitär, bleibt es, Möbel und Geräte zu wählen, mit denen unser Unternehmen Ihnen gerne helfen und die Wohnung "schlüsseln".


Zahlungsplan: 40% erste Rate, 60% wird zinsfreie Raten bis Mai 2027 zur Verfügung gestellt. Bei der Zahlung von 100% wird ein 5% Rabatt bereitgestellt.

Sie haben eine tolle Gelegenheit, eine Wohnung über unser Management-Unternehmen oder unabhängig zu mieten, mit passiven Einkommen von 12-15% pro Jahr. Zanzibar hat heute ein hohes Investitionspotenzial für Immobilienwachstum, in den letzten zwei Jahren hat es eine intensive Entwicklung in den Resort-Bereichen, und die Nachfrage nach Miete ist mehr als die Angebote auf der Insel!


Kontaktieren Sie unseren Firmenvertreter Zulfiya Alimov, wir teilen Ihnen gerne unsere Vision, Erfahrung in ausländischen Investitionen und sagen Ihnen, warum Zanzibar für den Bau von Anlagen gewählt wurde. Senden Sie aktuelle Informationen über Preise und Hilfe bei der Wahl.

Die Aura Ra-Komplex ist ein exklusives Projekt im Bau, mehr als 70% der Wohnungen wurden bereits von Investoren in diesem Projekt gekauft. Sie haben noch eine tolle Gelegenheit, der Besitzer einer Panorama-Wohnung am Meer zu werden, mit den besten Bedingungen!

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 73.0
Preis pro m², USD 1,616
Wohnungspreis, USD 118,000

Standort auf der Karte

Bwejuu, Tansania
Ausbildung

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