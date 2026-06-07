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MB HOMES

Old Customs House, 2nd Floor, Mizingani Rd, Zanzibar, Tanzania
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Company type
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Bauherr
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2020
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Webseite
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zanzibarmbinvest.ru/
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über den Entwickler

Das Bauunternehmen MB Homes wurde 2020 gegründet. Hinter unserem Team steht 20 Jahre erfolgreiche Arbeit im Immobiliensektor. Wir haben tiefe Kenntnisse und Erfahrungen, die es uns ermöglichen, Projekte auf dem Gebiet der Resort-Immobilien effektiv umzusetzen.

Im Jahr 2020 haben wir das Potenzial und die Chancen des Marktes erkannt, einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit unternommen und MB Homes geschaffen. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und bemühen uns, neue Horizonte an den vielversprechendsten Standorten zu eröffnen. Wir freuen uns, unsere Projekte in der sich schnell entwickelnden Zanzibar präsentieren zu können. Unsere Projekte in Zanzibar umfassen die Augen von Zanzibar am Nungwi Beach, Aura Ra am Paje Beach und den neuesten Aura Park am Paje Beach.

Dienstleistungen

Bau, Entwicklung, Investitionsprojekte. Immobilienmanagement und Vermietung. Verkauf Wohnimmobilie. Rechtliche Unterstützung auf allen Stufen des Kaufs. Unterstützung bei der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis.

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Zulfiia Alimova
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