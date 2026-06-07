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Wohnkomplex AURA PARK

Bwejuu, Tansania
von
$90,000
MwSt.
von
$2,000/m²
BTC
1.0705321
ETH
56.1111634
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ID: 37945
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Tansania
  • Region / Bundesland
    Sansibar
  • Nachbarschaft
    Kusini
  • Dorf
    Bwejuu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Bei AURA Park, Sie kaufen nicht nur eine Wohnung in Zanzibar, Sie investieren in einen Lebensstil, der Ihnen Freude und Einkommen bringt. Unser Projekt wird mit aller Wärme und Seele erstellt, gefüllt mit erstklassigem Komfort und Sorgfalt für Sie. Ein architektonisches Objekt, das auf Symmetrie, Offenheit und visuellem Gleichgewicht basiert, mit direktem Blick auf den Indischen Ozean!

Warum ist Aura Park eine unzweifelhafte Wahl?

ANHANG Tolle Lage:

Die erste Küste in der malerischen Gegend von Paje, mit eigenem Strand, und ein Infinity-Pool auf dem Meer Wasser Pier! In der Lage von Paje regiert European Vaib, mit atmosphärischen Restaurants und gemütlichen Cafés. Es ist das Zentrum der Attraktion des Strandes, und Surfkultur. Schnee-weiße Strände, klares blaues Wasser des Indischen Ozeans, entwickelte touristische Infrastruktur schaffen eine stabile Nachfrage nach Miete.

2. Infrastruktur 5* Erholung:

Wenn Sie eine Wohnung in Zanzibar kaufen möchten, dann ist es am besten, einen Komplex mit einem eigenen separaten Ökosystem zu wählen, wo Sie nicht über alles nachdenken müssen, nur entspannen und das Leben mit schöner Aussicht genießen! Aura Park, erstellt von unserer Firma MB Homes, ist perfekt für diesen Zweck geeignet. Und vor allem bringt dieser Ansatz das maximale passive Einkommen aus der Miete.

Was wir haben:

• Eigener Strand und Pier;

• Infinity-Pool im 7. Stock;

• Pool mit Meerwasser auf dem Pier;

• Wasserpark;

• Elegantes Restaurant und Café;

• Spa-Center, Hamam, Sauna;

• Kino;

• Coworking;

• Empfang, Reinigung und Wäscheservice;

• Padelplatz, Tennisplatz;

• Geh-, Park- und Grillmöglichkeiten;

• Der Fitnessraum;

• Spielplatz und Spielraum;

• Tiefgarage;

• Sicherheit und Videoüberwachung rund um die Uhr.

3. Pläne für alle Vorlieben:

Eine Vielzahl von Plänen für jeden Lebenszweck: Miete, persönliche Unterkunft, Investition oder Ruhe. Die Anlage verfügt über Studios von 40 m2 bis 70 m2, Apartments mit einem separaten Schlafzimmer 1+1 von 51m2 bis 73m2, mit zwei Schlafzimmern von 89 m2 bis 108 m2, Lofts von 110m2 bis 204m2 und Royal Penthouses von 222m2 bis 786m2 mit herrlichen Terrassen und Dachpools. Alle Apartments im Komplex Aura Park bieten einen herrlichen Blick! Sie können eine Wohnung mit direktem Blick auf das Meer, oder mit Blick auf die Seite der Insel, wo es einen Swimmingpool und Park, sowie schöne Sonnenuntergänge. Schreiben Sie zu Zulfie, ein Vertreter von MB Homes, Sie wird immer beraten Sie in der besten Wohnung für Ihre Anfrage und wählen Sie die beste Option zur Verfügung.

4. Zahlungsbedingungen:

Aura Park - Die erste Installation beträgt nur 40 %, 60 % in den Raten vierteljährlich, alle drei Monate, bis zum Abschluss des Baus - bis zum 30. Dezember 2029. Interessante Raten! Mit voller Zahlung bieten wir einen 100% Rabatt von 5%. Der Preis beinhaltet ausländische Steuer, sauberes Finish, Beleuchtung, Klimaanlage, Sanitär und Küche.

5. Ihre Miete ist unser Anliegen!

Sie können Ihre Wohnung selbst mieten oder an unser Management-Unternehmen delegieren. Im letzteren Fall sind die Bedingungen wie folgt: 80% des Gewinns bleibt bei Ihnen, 20% bei der Firma. Wir erklären zuversichtlich, dass Sie ein Einkommen von 15% pro Jahr und höher erwarten können. Das Resort entwickelt sich aktiv, das Projekt befindet sich in einer der beliebtesten Orte unter vielen Kitesurfschulen, und an der ersten Küste mit Panoramablick auf das Meer.

6. Vollständige Unterstützung der Transaktion:

Wir unterstützen den Investor von Anfang bis Ende! Wir helfen bei der Papierarbeit. Wir organisieren auch einen Ausflug zu den Einrichtungen. In unseren Projekten erhalten Sie eine Aufenthaltsgenehmigung in Zanzibar, wenn Sie Immobilien im Wert von $100.000 oder mehr kaufen. Wir schließen Verträge sowohl online als auch offline ab und bieten in jeder Phase volle Unterstützung. Wir werden Ihnen über alle Details erzählen und sicherstellen, dass Sie sich keine Sorgen um etwas machen und sich sicher fühlen!

Wir bauen nicht nur Wohnung, sondern ein ganzes Ökosystem für ein komfortables Leben und profitable Investitionen. Wenn Sie Immobilien in Zanzibar kaufen möchten, ist Aura Park Ihre Chance, in eine Zukunft zu investieren, die alle Erwartungen erfüllt. Aktuelle Informationen über die Kosten, überprüfen Sie mit dem Vertreter der Firma MB Homes Zulfie Alimova, helfen Sie bei der Wahl der Wohnung, erstellen einen Zahlungsplan und begleiten Sie zu allen Fragen. Entdecke eine neue Realität - Möge dein Leben mit hellen Emotionen mit uns erfüllt werden!

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 40.0
Preis pro m², USD 2,250
Wohnungspreis, USD 90,000

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Bwejuu, Tansania
Ausbildung

Hypotheken-Rechner

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Darlehensbetrag
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Termin
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Termin
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