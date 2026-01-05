  1. Realting.com
  Wohnkomplex Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

Letzte Aktualisierung: 05.01.26

Standort

  Grundstück
    Tansania
  Region / Bundesland
    Sansibar
  Nachbarschaft
    Kusini
  Stadt
    Paje

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🌴 Exklusive Wohnung in Zanzibar - 100 Meter zum Meer

🗝️ Einzigartige Wohnung eines modernen Wohnkomplexes.

🌊 Nur 100 Meter zum Meer - 2 Minuten zu Fuß zum schneeweißen Strand.

🏊 Direkter Zugang zum Pool und Grünbereich.

📍 Beschreibung der Website:

  • Lage: Zanzibar, Skigebiet

  • Boden: Erste Etage

  • Planung: helle Wohnung mit Terrasse

  • Eigenschaften: direkter Zugang zum gemeinsamen Pool, angelegter Bereich mit Palmen

  • Entfernung zum Meer: nur 100 m

  • Art des Rechts: Volleigentum (Gebühren)

💰 Kaufbedingungen:

  • Kosten: ab 78.000 USD

  • Anzahlung: 40%

  • Installation: kein Interesse bis April 2027

🚩 Relevanz der Verfügbarkeit und Kostenvorgabe bei der Anwendung

🌟 Vorteile:

✔ Moderne Architektur und tropisches Design

✔ Pool, Lounge-Zonen, grünes Territorium

✔ Ein zuverlässiger Entwickler mit internationaler Erfahrung

✔ Geschlossener Schutzbereich

✔ Management-Unternehmen vor Ort (Lease und Service)

✔ Möglichkeit von Möbeln und fertigen Paket "turnkey"

🏝️ Vorteile der Lage:

  • 2 Minuten zum Indischen Ozean und dem weißen Sandstrand

  • Bereich mit ausgebauter Infrastruktur: Cafés, Restaurants, Supermärkte

  • Beliebte Reiseziele - hohe Nachfrage nach Miete

  • Aussicht auf das Preiswachstum: zu Beginn des Verkaufs - der profitabelste Preis

📈 Warum es profitabel ist:

  • Hohe Mietertrag (Resortsaison ganzjährig)

  • Ausgezeichnete Option für persönliche Erholung + Investition

  • Der Preis ist in USD fest, ohne Bezug auf die Inflation

🤝 Was wir für Sie tun:

  • Vollständige Unterstützung der Transaktion

  • Dokumentenprüfung und Rechtsreinheit

  • Übersetzungen, Notar, Hilfe mit Aufenthaltsgenehmigung

  • Auswahl der Möbel, Organisation der Vermietung

  • Online Site Tour

⏳ Anzahl der Wohnungen ist begrenzt

📞 Rufen Sie an oder schreiben Sie eine Wohnung unter exklusiven Bedingungen zu buchen.

Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 53.0
Preis pro m², USD 1,472
Wohnungspreis, USD 78,000

Standort auf der Karte

Paje, Tansania
