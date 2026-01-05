Wohnkomplex Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

🌴 Exklusive Wohnung in Zanzibar - 100 Meter zum Meer
🗝️ Einzigartige Wohnung eines modernen Wohnkomplexes.
🌊 Nur 100 Meter zum Meer - 2 Minuten zu Fuß zum schneeweißen Strand.
🏊 Direkter Zugang zum Pool und Grünbereich.
📍 Beschreibung der Website:
Lage: Zanzibar, Skigebiet
Boden: Erste Etage
Planung: helle Wohnung mit Terrasse
Eigenschaften: direkter Zugang zum gemeinsamen Pool, angelegter Bereich mit Palmen
Entfernung zum Meer: nur 100 m
Art des Rechts: Volleigentum (Gebühren)
💰 Kaufbedingungen:
Kosten: ab 78.000 USD
Anzahlung: 40%
Installation: kein Interesse bis April 2027
🚩 Relevanz der Verfügbarkeit und Kostenvorgabe bei der Anwendung
🌟 Vorteile:
✔ Moderne Architektur und tropisches Design
✔ Pool, Lounge-Zonen, grünes Territorium
✔ Ein zuverlässiger Entwickler mit internationaler Erfahrung
✔ Geschlossener Schutzbereich
✔ Management-Unternehmen vor Ort (Lease und Service)
✔ Möglichkeit von Möbeln und fertigen Paket "turnkey"
🏝️ Vorteile der Lage:
2 Minuten zum Indischen Ozean und dem weißen Sandstrand
Bereich mit ausgebauter Infrastruktur: Cafés, Restaurants, Supermärkte
Beliebte Reiseziele - hohe Nachfrage nach Miete
Aussicht auf das Preiswachstum: zu Beginn des Verkaufs - der profitabelste Preis
📈 Warum es profitabel ist:
Hohe Mietertrag (Resortsaison ganzjährig)
Ausgezeichnete Option für persönliche Erholung + Investition
Der Preis ist in USD fest, ohne Bezug auf die Inflation
🤝 Was wir für Sie tun:
Vollständige Unterstützung der Transaktion
Dokumentenprüfung und Rechtsreinheit
Übersetzungen, Notar, Hilfe mit Aufenthaltsgenehmigung
Auswahl der Möbel, Organisation der Vermietung
Online Site Tour
⏳ Anzahl der Wohnungen ist begrenzt
📞 Rufen Sie an oder schreiben Sie eine Wohnung unter exklusiven Bedingungen zu buchen.