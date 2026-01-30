Touristenkomplex

Zanzibar entwickelt sich aktiv, und einer der hellsten Wachstumspunkte heute sind die Bereiche Nungwi (Nordwesten der Insel), die Perle von Zanzibar mit unberührten Stränden und ganzjährig Ruhe.

Türkis Wasser, weißer Sand ist ein idealer Ort für Entspannung und Tauchen. der Strand ist 10 Gehminuten (600 Meter) von unserem Komplex entfernt.



Nungwi ist ein Magnet der touristischen Nachfrage!

Tourismus und Aktivitäten:

• Eine der beliebtesten Gegenden der Insel. Der ganzjährige Zustrom von Touristen erhöht die Liquidität von Immobilien und die Stabilität des Mieteinkommens.

Miete und Einkommen:

Die durchschnittliche Belegung in der Hochsaison erreicht 90%, der durchschnittliche Mietpreis der Hotels und Apartments beträgt 80-120 $ pro Tag.

Die Wohnungen erwirtschaften von 12-15% pro Jahr mit dem richtigen Managementmodell.

Immobilienpreise:

• In den letzten 2 Jahren ist das Wachstum mehr als 35%. Jetzt beginnen Studios am Meer bei $84,000 und wachsen weiter.

Infrastruktur:

• Nungvi ist das Zentrum der Attraktion: Restaurants, Cafés, Strandbars, Tauchzentren, aktive Veranstaltungen.

🔹Die Augen von Zanzibar / Körper A / (1+0) - 37.2m2 / Im 1. Stock.

Vorteile:

- geräumige Terrasse;

- 3,5m Deckenhöhe.

- ordnungsgemäße Planung;

- sehr guter Preis.

Kosten $84'000:

2.000 $ Reserve (der Betrag ist im ursprünglichen Beitrag enthalten);

- $31'600 Anzahlung;

-50`400 in Raten: (monatlich / einmal in 2 Monaten / vierteljährlich); Volle Rückzahlung - bis Dezember 2026.

Mit 100% Zahlung Rabatt 5%