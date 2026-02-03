Wohnkomplex AurAra Paje

Zanzibar entwickelt sich aktiv, und einer der hellsten Wachstumspunkte heute ist das Gebiet von Paget (Südost der Insel), die Perle von Zanzibar mit unberührten Stränden und ganzjährig Ruhe.

Türkis Wasser, weißer Sand ist ein idealer Ort für Erholung, Kite und Tauchen.

Der Strand liegt 2 Gehminuten (100 Meter) von unserem Komplex entfernt.

Raum für Wachstum und bewusstes Leben!

Atmosphäre und Publikum:

Paget ist ein Ort, der von digitalen Nomaden, Surfern und denen ausgewählt wird, die Stille und Inspiration wollen.

Die Kultur des Langlebigkeits-, Wellness- und Yogatourismus entwickelt sich hier aktiv.

Immobilienmarkt:

Es befindet sich noch in einem früheren Stadium des Wachstums, aber das ergibt einen Vorteil: Die Preise sind niedriger, aber das Wachstumspotenzial ist höher.

• 2023 betrug das Wertwachstum mehr als 40%.

Lease und Interesse:

• Die Nachfrage nach Mieten wächst stetig.

Gasthäuser und Apartments hier werden häufiger genommen - von 2 Wochen bis 2 Monaten.

Infrastruktur:

• Im Jahr 2024 wurde hier das erste internationale Coworking Center eröffnet, ein Wellness-Komplex gebaut, neue vegane Cafés, Yoga-Studios, Mini-Boutiques erscheinen.

Ein Plan ist im Gange, die Straßen zu verbessern und die Küstenzone zu erweitern.

🔹AuraRa / Körper B/ (1+0) - 53m2 / Im 1. Stock.

Vorteile:

- geräumige Terrasse;

- 3,5m Deckenhöhe.

- ordnungsgemäße Planung;

- sehr guter Preis.

Kosten $78.000:

2.000 $ Reserve (der Betrag ist im ursprünglichen Beitrag enthalten);

- $29'200 Anzahlung;

-46`800 USD in Raten: (monatlich / einmal in 2 Monaten / vierteljährlich); Volle Rückzahlung - bis April 2027.

Mit 100% Zahlung Rabatt 5%