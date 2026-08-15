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Häuser am Meer in Torrevieja, Spanien

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5 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 5 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 407 m²
Etagenzahl 2
Exklusive schlüsselfertige Villa mit privatem Pool, großer Terrasse und atemberaubender Auss…
$1,85M
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern am Meer an den Stränden von Orihuela. Große Luxusvilla mit 4 …
$1,03M
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Geräumiges renoviertes 3-Schlafzimmer-Stadthaus mit Meerblick in der Nähe von La Mata . Gerä…
$406,802
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Villa in La Mata, Spanien
Villa
La Mata, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 438 m²
5 Schlafzimmer Villa mit privatem Pool in La Mata. Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern in…
$1,36M
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Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Fläche 179 m²
Diese luxuriösen 2-Zimmer-Apartments in Torrevieja an der Costa Blanca bieten eine Mischung …
$301,509
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