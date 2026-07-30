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Neue Immobilien in Sierra de las Nieves, Spanien

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Wohnviertel Calle Miró
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Ojen, Spanien
von
$359,384
Neubauwohnungen in Ojén, nur 10 Minuten von Marbella entfernt, in einer ruhigen natürlichen Umgebung mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung. Umfasst einen Parkplatz, einen Abstellraum und eine Energiezertifizierung der Klasse A, die Nachhaltigkeit und erhebliche Energieeinsparungen gewährleis…
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Wohnviertel Terra Nova Hills
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Wohnviertel Terra Nova Hills
Wohnviertel Terra Nova Hills
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Ojen, Spanien
von
$1,19M
Welcome to an exclusive development of 14 semi-detached villas situated frontline to the prestigious El Soto golf course in La Mairena. Each villa offers stunning panoramic views of the golf course and the sea, combining comfort and elegance in a serene setting. With a plot size of 400 m² a…
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Wohnviertel Luna Nova Residences - Apartamentos
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Wohnviertel Luna Nova Residences - Apartamentos
Guaro, Spanien
von
$682,590
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
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Wohnviertel Luna Nova Residences - Adosados
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Wohnviertel Luna Nova Residences - Adosados
Guaro, Spanien
von
$853,237
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
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Wohnviertel Palo Alto Villas
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Ojen, Spanien
von
$3,87M
New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a…
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TekceTekce
Wohnviertel The Views Residences
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Istan, Spanien
von
$1,81M
Situated in the heart of the exclusive Sierra Blanca Country Club, this remarkable development of only three south-west-facing villas, The Views Residences, offers an exceptional combination of luxury, seclusion, and natural beauty. Located in a gated community, it embodies sophistication an…
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Wohnviertel Almazara Gardens
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Istan, Spanien
von
$523,319
A new residential development in the heart of the Sierra de las Nieves, at the foot of La Concha, near the Sierra Blanca Country Club resort, set in a landscape of exceptional natural beauty thanks to its centuries-old forests and panoramic views of Marbella Bay and the vast Istán Reservoir.…
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Wohnviertel Ocean View
Wohnviertel Ocean View
Wohnviertel Ocean View
Wohnviertel Ocean View
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Wohnviertel Ocean View
Ojen, Spanien
von
$1,09M
New development consisting of a gated community of private residences, with two and three bedroom flats, including 10 penthouses, each with its own private swimming pool. Within the gardens, there is a beautiful heated swimming pool, a solarium and a covered outdoor kitchen for dining with f…
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Wohnviertel La Mairena
Wohnviertel La Mairena
Wohnviertel La Mairena
Wohnviertel La Mairena
Wohnviertel La Mairena
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Ojen, Spanien
von
$3,36M
Discover the Villa of Your Dreams in a Luxurious and Tranquil Environment. This contemporary villa is everything one could dream and desire. With a design that combines luxury and charm, this property offers an unparalleled living experience where tranquility and privacy are top priorities.…
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Wohnviertel Almazara Views Fase 3
Wohnviertel Almazara Views Fase 3
Wohnviertel Almazara Views Fase 3
Wohnviertel Almazara Views Fase 3
Wohnviertel Almazara Views Fase 3
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Wohnviertel Almazara Views Fase 3
Istan, Spanien
von
$682,590
New project on the slopes of La Concha in Istán, Marbella. Set in an area of natural beauty with century old forests and panoramic views of both Marbella and the Istán reservoir. Within the project will be seven small residential complexes consisting of apartments, penthouses and semi-detach…
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