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Villen in la Selva, Spanien

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Lloret de Mar
37
Blanes
33
Tossa de Mar
13
87 immobilienobjekte total found
Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Häuser zu Beginn des Baus zu einem besonderen Preis nur im Anfangsstadium können diese Geleg…
$1,01M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 932 m²
Renovierte Villa mit Meerblick in einer der exklusivsten Gegenden der Costa Brava, nur 350 M…
$2,14M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 654 m²
Exklusive Villa mit zusätzlichem Grundstück, touristischer Lizenz und Panoramablick auf das …
$1,69M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Ein Einfamilienhaus mit zwei völlig unabhängigen Wohnungen in Mas Bael ist eine großartige O…
$486 128
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Haus mit touristischer Lizenz in der Stadt Blanes.Dieses 120 m2 große Haus, nur 150 Meter vo…
$580 850
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Familienhaus in Lloret Residence mit einem großen Grundstück und einem privaten Pool. Entde…
$487 914
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 681 m²
Luxus- und exklusive Jugendstil-Eigenschaft mit fantastischem Meerblick, in der prestigeträc…
$2,80M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Elegantes Einfamilienhaus in der exklusiven Gegend von Cala San Francesque in Blanes, einer …
$1,10M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Villa mit Meerblick und touristischer Lizenz, 400 m von Cala Bona - Cala Sant Francesque, Bl…
$990 863
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 476 m²
100% Privatsphäre!!! Schöne Villa in der Urbanisation der Stadt Tossa de Mar mit einer große…
$2,94M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 507 m²
Entdecken Sie diese prächtige Residenz in der renommierten Cala Sant Francesque Bezirk von B…
$2,25M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Haus mit einer Touristenlizenz im klassischen Stil, in einem exklusiven privaten Wohngebiet …
$1,43M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Schönes einstöckiges Haus mit Meerblick in der Urbanisation Cala Caneias in Lloret de Mar.Ta…
$1,04M
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Villa in Serrabrava, Spanien
Villa
Serrabrava, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 397 m²
Haus mit Meerblick, vielseitigen Räumen und Energieeffizienz in Lloret de MarRas in einer ru…
$798 056
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 7
Das Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge, befindet sich in einer der besten …
$1,10M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 440 m²
Luxus und neues Haus im klassischen Stil in der Elite Urbanisation La Mongoda in Lloret de M…
$2,66M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Handel ist möglich!Haus zu verkaufen, mit einer Fläche von 348 m2, gebaut 2001, auf der Süds…
$904 998
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Eine einmalige Gelegenheit an der Costa Brava.Ein charmantes Haus zum Verkauf in Cala Cañell…
$990 863
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 408 m²
Villa mit Blick auf das Meer und einen neuen Pool in Cala Sant Frankreich – BlanesWir präsen…
$2,30M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Haus zum Verkauf in der Urbanisation von Blanes.Das Hotel liegt in einer sehr ruhigen Gegend…
$564 884
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Villa in Sant Hilari Sacalm, Spanien
Villa
Sant Hilari Sacalm, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 417 m²
Manor und Nebengebäude auf einem Grundstück von 4,207 m2. Charmante Finca zum Verkauf, beste…
$1,23M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Geräumiges und helles Zweifamilienhaus in MontferrandIm Erdgeschoss: Wohnzimmer, Bad, große …
$564 884
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 507 m²
Entdecken Sie diese prächtige Residenz in der renommierten Cala Sant Francesque Bezirk von B…
$2,26M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 397 m²
Exklusives Haus mit touristischer Lizenz in Cala San Francesque – Blanes.In einer der begehr…
$1,63M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 408 m²
Haus mit einer touristischen Lizenz, komplett renoviert in der Urbanisation von Rock Gross, …
$975 587
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Wir bieten ein charmantes Haus mit Meerblick, in der Urbanisation La Montgoda in Lloret de M…
$739 023
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 654 m²
Im Herzen der prestigeträchtigen Urbanisation von Cala Sant Francesque, ein kurzer Spazierga…
$1,70M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 351 m²
Haus mit herrlichem Meerblick in der Stadt Tossa de Mar. Das Haus befindet sich in einer pri…
$1,83M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 561 m²
Exklusive Luxusvilla mit Meerblick in Lloret de Mar.Diese Designer-Villa, in der schönen Cal…
$5,23M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Sonderangebot. 42 Baugrundstücke in Llorete de Mar an der Costa Brava. Das vorgestellte Proj…
$639 051
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Immobilienangaben in la Selva, Spanien

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