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Villen mit Bergblick kaufen in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
59
Arona
9
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
19 immobilienobjekte total found
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Diese neu erbaute, freistehende Villa direkt am Meer mit traumhaftem Ausblick befindet sich …
$2,08M
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Villa in El Sauzal, Spanien
Villa
El Sauzal, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 780 m²
Air conditioning, Terras, garage, uitzicht op de bergen
$3,20M
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$922,513
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,56M
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Villa in Garachico, Spanien
Villa
Garachico, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 95 m²
Entdecken Sie diese malerische Finca mit großem Haus und Obstgarten an der Nordküste von Gar…
$756,050
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Wir freuen uns, Ihnen eine exklusive Villa in Siam Gardens vorstellen zu dürfen – einer luxu…
$2,85M
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TekceTekce
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,62M
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Villa in Los Silos, Spanien
Villa
Los Silos, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
Tuin, Terras, dakterras, garage, uitzicht op de bergen
$759,625
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Luxuriöse moderne Villa mit 3 Schlafzimmern und Panoramablick auf den Ozean, La Gomera und d…
$2,12M
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Villa AQUAstar- minimalistisch, ästhetisch, nah am Sternenhimmel, toller Meerblick, Teneriff…
$2,66M
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Villa in Guaza, Spanien
Villa
Guaza, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Prächtiges Landgut in Güímar zu verkaufen. Dieses fast 100 Jahre alte kanarische Haus mit 14…
$346,832
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 119 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,15M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Wir bieten Ihnen eine Villa auf dem größten Grundstück im Zentrum einer Anlage mit 24 Villen…
$4,10M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Royal villas – corales residences | teneriffa In einer der exklusivsten und gefragtesten La…
$4,07M
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Villa in Guia de Isora, Spanien
Villa
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Diese prachtvolle freistehende Villa befindet sich in Las Atalayas de Abama, einem der exklu…
$2,01M
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Villa in Icod de los Vinos, Spanien
Villa
Icod de los Vinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Air conditioning, Terras, dakterras, garage, uitzicht op de bergen
$345,676
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Villa in El Sauzal, Spanien
Villa
El Sauzal, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,02M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
Luxury Villa in Adeje, Caldera del Rey, for sale Luxury villa in the best area of Costa Ade…
$2,87M
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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