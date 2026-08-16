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Villen mit Pool in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
59
Arona
9
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
16 immobilienobjekte total found
Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 545 m²
Moderne Eckvilla in einer der besten Residenzen der Stadt Los Cristianos - Mesetas del Mar. …
$1,03M
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Separate Villa in der Wohnanlage Las Mimosas in Torviscas Alto. Im Erdgeschoss befindet sich…
$402,369
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 253 m²
Zum Verkauf steht eine separate Villa im Gebiet Valle San Lorenzo, Gemeinde Arona. Fläche 1 …
$688,109
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in El Bebedero, Spanien
Villa
El Bebedero, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Zum Verkauf steht eine Luxusvilla mit herrlichem Blick auf das Meer und den Teide-Vulkan im …
$583,143
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Zum Verkauf zweistöckige Villa in der Gegend von Roque del Conde, Costa Adeje . Die Villa ve…
$874,715
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Villa zum Verkauf in Los Christianos. Die Gesamtfläche beträgt 335m2, inklusive Innen- und T…
$670,615
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TekceTekce
Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Villa in der Elite von El Madroñal, Costa Adeje. Die Villa ist komplett renovie…
$927,198
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Zu verkaufen ist eine Villa mit einer Wohnfläche von 260 m2, eine Terrassenfläche von 400 m2…
$810,569
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Zu verkaufen Villa in La Caleta, 3 zu Fuß vom Meer und 10 Minuten vom besten Strand von Play…
$991,344
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Im Verkauf befindet sich eine angrenzende Villa im südlichen Teil der Insel Teneriffa, die 2…
$851,389
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Villa mit einem riesigen beheizten Pool und Meerblick. Die …
$1,04M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen ist eine neue moderne Villa im Süden der Insel Teneriffa in der Stadt Callao Sa…
$670,615
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Die neue Luxusvilla befindet sich in der ruhigen Elite-Gegend Roque del Conde an der Costa A…
$796,574
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
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Villa in Santiago del Teide, Spanien
Villa
Santiago del Teide, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Traumhäuser Teneriffa präsentieren dieses schöne Aussichtsheim zum Verkauf in Varadero, Puer…
$518,605
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Villa 5 zimmer in Miraverde, Spanien
Villa 5 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Etagenzahl 3
4 Schlafzimmer   VillaDiese voll möblierte Luxusvilla befindet sich in einer der besten Gege…
$781,886
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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