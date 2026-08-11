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Wohnungen in San Roque, Spanien

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penthäuser
9
2 Zimmer
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3 Zimmer
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4 Zimmer
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55 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$819,724
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Roque, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in unserer exklusiven Gemeinschaft von Luxusapartments und Penthäusern im Herzen …
$1,39M
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$599,078
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TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$700,418
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$1,09M
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$987,799
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$637,814
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$507,633
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk 2/3
Elegantes Maisonette-Haus auf der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool,…
$447,610
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten und ate…
$545,549
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Guadiaro, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Objektbeschreibung: Entdecken Sie eine geräumige Wohnung mit authentisch andalusischem Charm…
$241,476
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$455,305
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Stockwerk 3/3
Ausgezeichnetes Duplex-Penthouse in einem prestigeträchtigen Golfresort mit riesigen Terrass…
$734,338
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$501,479
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$550,690
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$1,53M
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 1
Exquisite Wohnung in der mittleren Etage in einem prestigeträchtigen Golfresort mit Terrasse…
$515,043
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Wohnung 5 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$871,323
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Wohnung 2 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 158 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$983,276
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Roque, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Ein exklusives Wohnprojekt mit neuen Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern mit …
$768,140
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$780,794
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$396,069
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILDRESIDENTIAL COMPLEX IN ALCAIDESA New Build Wohnkomplex ist perfekt integriert die…
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Wohnung 4 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Die Apartments befinden sich in Sotogrande, der renommiertesten privaten Urbanisation in Spa…
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Wohnung 4 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in diesem exklusiven Wohnprojekt mit neuen Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 S…
$742,908
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Wohnung 4 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dies ist das neueste Projekt einer Reihe von markanten Entwicklungen und Immobilienverstädte…
$2,55M
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN SAN ROQUE CLUB, CADIZ New Build ein exklusives Wohnprojek…
$533,965
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Wohnung 4 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Schöne und geräumige hochwertige Wohnung befindet sich auf der 1ST LINE OF GOLF des renommie…
$463,156
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie dieses charmante Dreibettzimmer, Erdgeschoss-Wohnung in einem gesuchten, gepfl…
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