Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Murcia
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Meerblick

Bungalows am Meer in Murcia, Spanien

;
Fuente Alamo de Murcia
31
Los Alcazares
41
Torre-Pacheco
35
San Pedro del Pinatar
126
Zeig mehr
Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Bungalow in San Javier, Spanien
Bungalow
San Javier, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Bungalow im obersten Stockwerk mit 4 Schlafzimmern neben der Promenade von Santiago de la Ri…
$330,766
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen