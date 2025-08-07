Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Murcia
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Garage

Bungalows mit Garage in Murcia, Spanien

Los Alcazares
24
Torre Pacheco
20
San Pedro del Pinatar
56
Cartagena
8
Zeig mehr
Bungalow Löschen
Alles löschen
5 immobilienobjekte total found
Bungalow 5 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 5 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen einen Bungalow in zwei Etagen mit einer touristischen Lizenz in der S…
$231,476
Eine Anfrage stellen
Bungalow 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 2/2
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Bungalow auf der obersten Etage in San Pedro del Pinatar …
$462,894
Eine Anfrage stellen
Bungalow 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten einen neuen Bungalow im Erdgeschoss in der geschlossenen Urbanisation La Llana Pr…
$473,369
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Bungalow 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 1/2
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Bungalow im Erdgeschoss in San Pedro del Pinatar in der U…
$416,599
Eine Anfrage stellen
Bungalow 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten einen neuen Bungalow auf der obersten Etage in der geschlossenen Urbanisation La …
$531,238
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen