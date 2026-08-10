Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Marbella
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Bergblick

Duplexes mit Bergblick kaufen in Marbella, Spanien

;
San Pedro Alcantara
8
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 5
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der Annehmlichkeiten in Marbella Die Wohnungen befinden sich…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Marbella, Spanien

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen