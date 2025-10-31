Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes mit Terrasse in Marbella, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Entdecken Sie das Penthouse La Arabesque, ein neu renoviertes Duplex-Penthouse in der renomm…
$1,11M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Nieuw project in Marbella, een modern privé wooncomplex gelegen in het hart van de Golf Vall…
$963,154
