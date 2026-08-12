Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Malaga
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Villen am See in Malaga, Spanien

;
Marbella
208
Estepona
116
San Pedro Alcantara
45
Fuengirola
32
1 immobilienobjekt total found
Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Landhaus mit vielen Möglichkeiten in Estepona Die Villa / Finca verfügt über eine Privatstra…
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Malaga, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen