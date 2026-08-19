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Apartments mit Pool in la Ribera Baixa, Spanien

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Cullera
29
12 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
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Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/5
Zu verkaufen: Modernes Studio-Apartment mit einer Fläche von 30.66 m2 in der neuen NŌA Culle…
$150,243
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Balkonen in der neuen NŌA Cull…
$384,331
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei separaten Schlafzimmern und zwei Balkonen in der NŌA …
$395,823
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/5
Studio-Wohnung mit einem geräumigen Balkon auf der oberen Wohn-Etage des neuen NŌA Cullera K…
$239,153
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer in der neuen NŌA Cullera Wohnan…
$229,775
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/5
Funktionales Studio-Apartment mit geräumigem Balkon in der neuen NŌA Cullera Wohnanlage. Die…
$222,208
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/5
Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und einem geräumigen Balkon in der NŌA …
$303,591
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei separaten Schlafzimmern in der im Bau befindlichen NŌ…
$297,938
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 4/5
Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und zwei Balkonen im NŌA Culler…
$311,897
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
Helle Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und zwei Balkonen in der NŌA Cull…
$293,980
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit geräumigem Balkon im unterbauten NŌA Cullera-Komplex in Cull…
$294,707
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/5
Modernes Studio-Apartment mit geräumigem Balkon im unterbauten NŌA Cullera-Komplex. Die Wohn…
$228,854
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Eigenschaftstypen in la Ribera Baixa

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in la Ribera Baixa, Spanien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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