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Wohnungen am Meer in La Nucia, Spanien

penthäuser
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4 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Fitnessraum und Social Club in e…
$436,950
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Wohnung 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 2
Prestigeträchtige Wohnung mit Terrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlossenen Wohn…
$363,551
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