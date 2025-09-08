Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes mit Terrasse in la Marina Baixa, Spanien

4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$643,742
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$343,960
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Polop, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Die Polop. Provinz Alicante. Spanien. Einzigartige Naturkulisse in den Ausläufern des Ponoit…
$711,710
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Reihenhaus in der Wohnanlage El Pinar, im Sierra Cortina Resort (Finestrat) Es sind 102 m2 v…
$344,408
