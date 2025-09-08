Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Garage

Duplexes mit Garage in la Marina Baixa, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$343,960
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
