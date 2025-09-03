Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Bungalows mit Garage in la Marina Baixa, Spanien

Bungalow in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Premium Class Haus in Benidorm, 3 Schlafzimmer, Fläche 298 m2 - TZ7350 3 Schlafzimmer, 2 Bad…
$1,49M
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Bungalow mit Meerblick in Finestrat - IM119211 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichfläche: …
$205,994
Bungalow 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/5
Wir präsentieren neue Wohnungen im modernen Stil in einem neuen geschlossenen Komplex in der…
$448,447
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Bungalow in Finestrat, Fläche 131 m2 - IM119199 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichfläche:…
$205,994
Bungalow in lAlfas del Pi, Spanien
Bungalow
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Gemütlicher Bungalow im Zentrum von Albir zu verkaufen und  bezugsfertig . Das Hotel liegt i…
$506,286
Bungalow in Altea, Spanien
Bungalow
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Etagenzahl 3
Unique Opportunity – Bank Sale – Villa in Altea Hills, Alicante – €555,000! Location: …
$648,235
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Moderner neuer Bungalow in Finestrat, Costa Blanca, Spanien - IM119205 2 Schlafzimmer, 2 Bad…
$205,994
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Neuer Bungalow in Finestrat, 2 Schlafzimmer - IM119203 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppich…
$201,085
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Neuer Bungalow in Finestrat - IM119195 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichfläche: 131 m2.T…
$205,994
Bungalow in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Schöne Villa in Benidorm, zum Meer 600 m - TZ119502 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichflä…
$1,36M
Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

