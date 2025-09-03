Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Bungalows mit Terrasse in la Marina Baixa, Spanien

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
12 immobilienobjekte total found
Bungalow in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Premium Class Haus in Benidorm, 3 Schlafzimmer, Fläche 298 m2 - TZ7350 3 Schlafzimmer, 2 Bad…
$1,49M
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Neuer Bungalowkomplex in Finestrat-Benidorm, einer der besten Gegenden an der Costa Blanca v…
$442,157
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
3-Zimmer-Wohnungen im Dachgeschoss oder Erdgeschoss in Meeresnähe in Benidorm. Bungalows im …
$406,013
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
NEU GEBAUTE LUXURIÖSE WOHNANLAGE MIT MEERBLICK IN FINESTRAT Neubau Luxus-Wohnkomplex von Bu…
$484,483
Bungalow in lAlfas del Pi, Spanien
Bungalow
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Gemütlicher Bungalow im Zentrum von Albir zu verkaufen und  bezugsfertig . Das Hotel liegt i…
$506,286
Bungalow in Altea, Spanien
Bungalow
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Etagenzahl 3
Unique Opportunity – Bank Sale – Villa in Altea Hills, Alicante – €555,000! Location: …
$648,235
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
18 Luxuswohnungen mit Panoramablick in Balcón de Finestrat. Wohnungen mit Terrasse, 2 oder 3…
$510,942
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Neuer Bungalowkomplex in Finestrat-Benidorm, einer der besten Gegenden an der Costa Blanca v…
$453,795
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
18 Luxuswohnungen mit Panoramablick in Balcón de Finestrat. Wohnungen mit Terrasse, 2 oder 3…
$452,748
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Bungalow - Neubau in Finestrat. Jedes Haus verfügt über 2 Schlafzimmer + 2 Badezimmer He…
$413,176
Bungalow in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Schöne Villa in Benidorm, zum Meer 600 m - TZ119502 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichflä…
$1,36M
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Neuer Komplex in Finestrat, bestehend aus nur 20 Luxusimmobilien, alle mit privaten Pools un…
$355,180
