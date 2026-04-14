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Stadthäuser mit Swimmingpool in la Marina Alta, Spanien

Calp
3
Denia
12
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Reihenhaus 4 zimmer in Calp, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 3
Exquisites Stadthaus mit privater Dachterrasse, Garage, Gemeinschaftspool und Sportplatz in …
$826,415
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Immobilienangaben in la Marina Alta, Spanien

mit Garten
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