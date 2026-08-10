Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. lAlacanti
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Schwimmbad

Penthäuser mit Swimmingpool in lAlacanti, Spanien

;
Alicante
49
Mutxamel
18
el Campello
7
Penthouse Löschen
Alles löschen
15 immobilienobjekte total found
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 101 m²
Genießen Sie Ihr neues Haus in Jarcia. In dieser modernen Design-Wohnung, angepasst an das h…
$530,220
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$523,776
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 5/5
Brillantes modernes Penthouse mit Dachterrasse mit Panoramablick auf die Stadt, Parkplatz un…
$510,942
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 101 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$468,702
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 4/4
Brillantes Luxuspenthouse mit Dachterrasse, privatem Pool und Parkplatz, gut mit dem Stadtze…
$479,492
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 105 m²
Genießen Sie Ihr neues Haus in Jarcia. In dieser modernen Design-Wohnung, angepasst an das h…
$502,190
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Mutxamel, Spanien
Penthouse
Mutxamel, Spanien
Fläche 111 m²
Entdecken Sie die harmonische Verschmelzung von Eleganz und Moderne in Bonalba Green, dem pe…
$467,799
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 253 m²
Casamayor präsentiert: Exklusives Luxus-Penthouse in Playa San Juan Wir laden Sie ein, dies…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 98 m²
Genießen Sie Ihr neues Haus in Jarcia. In dieser modernen Design-Wohnung, angepasst an das h…
$505,992
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Premium-Penthouse mit einer Dachterrasse, Parkplatz und einem Schwimmbad, das mit dem Zentru…
$449,135
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Immobilienangaben in lAlacanti, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen