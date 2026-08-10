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Häuser am Meer in Estepona, Spanien

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29 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 658 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis in Esteponas bester …
$2,61M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 469 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis in Esteponas bester …
$1,80M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Exquisite Luxusvilla mit großem Pool, Garten und Meerblick in einem Golfresort in der Nähe d…
$1,19M
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Haus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Haus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
Etagenzahl 2
Immobilien mit Unverbautem Meerblick in Estepona Die Immobilie befindet sich in Estepona, ei…
$969,804
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Villa 7 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 7 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 782 m²
Strandvillen in einem prestigeträchtigen Projekt in der Nähe des Zentrums von Estepona Estep…
$15,10M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 218 m²
Fantastische moderne Villa mit Garten, privatem Pool auf Dachterrasse und herrlichem Meer-, …
$950,317
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 379 m²
Etagenzahl 3
Riesige First-Class-Villa mit großem Infinity-Pool, Garage und Dachterrasse mit atemberauben…
$5,15M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 889 m²
Etagenzahl 3
Exklusive High-End-Villa mit großem Garten, Pool, Keller und großer Dachterrasse mit unglaub…
$3,06M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 548 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit privatem Aufzug in einer begehrten Gegend von Estepona Dieses neue P…
$3,76M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Wunderschönes, modernes Stadthaus mit großem Garten und privater Dachterrasse mit großartige…
$892,416
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Doppelhaus 7 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 7 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Luxuriöse Maisonette-Wohnungen und Penthäuser in El Paraíso, Estepona El Paraíso liegt an de…
$1,21M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige Designvilla mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick auf einem Golfplatz…
$1,19M
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Doppelhaus 3 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in Estepona mit herrlichem Meerblick und Schwimmbädern Die neu gebauten Wohnungen …
$807,977
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Erstaunliches Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, privater Dachterrasse und Panoramabli…
$688,046
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Doppelhaus 6 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 6 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Luxuriöse Maisonette-Wohnungen und Penthäuser in El Paraíso, Estepona El Paraíso liegt an de…
$1,03M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Stadthäuser mit privaten Pools in einer exklusiven Lage von Estepona Dieses neue P…
$1,20M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
High-End-Design-Villa mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick in einem Golfresort i…
$1,72M
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Haus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Haus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 341 m²
Etagenzahl 3
Nachhaltige Villen am Golf mit malerischem Meerblick in Estepona Dieses neue Projekt befinde…
$1,77M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Zugang zu G…
$581,912
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Premium-Villa mit Garten, privatem Pool auf Dachterrasse und herrlichem Meer- und …
$843,752
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 452 m²
Etagenzahl 2
Außergewöhnliche Villa mit privatem Infinity-Pool und Meerblick in einer Premium-Gegend der …
$1,64M
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Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Panoramablick in einer privilegierten Lage in Estepona Malaga Die Wohnungen be…
$1,10M
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Reihenhaus in Estepona, Spanien
Reihenhaus
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 364 m²
Wachen Sie auf ununterbrochene mediterrane Aussichten am Strand Estepona, wo Privatsphäre, A…
$4,01M
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Reihenhaus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Mediterrane Häuser mit Gemeinschaftspool in Estepona, Spanien Zwischen dem Mittelmeer und de…
$855,825
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Bezugsfertige Stadthäuser in Estepona an der Costa del Sol mit exklusiven Pools, Spa, Fitnes…
$553,799
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 508 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit privatem Aufzug in einer begehrten Gegend von Estepona Dieses neue P…
$3,93M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Reihenhaus mit direktem Zugang zum Meer in Estepona Estepona ist eine der begehrtesten Küste…
$4,06M
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Villa in Bel Air, Spanien
Villa
Bel Air, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Benahavis, diese brandneue Villa zum Verkauf in Los Flamingos, kombiniert modernen Stil und …
$2,70M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Spectacular Seafront Luxury Detached Villa on The New Golden Mile! This brand-new luxury det…
$4,89M
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