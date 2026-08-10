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Neue Immobilien in Dos Hermanas, Spanien

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Wohnviertel Natura Estepona
Wohnviertel Natura Estepona
Wohnviertel Natura Estepona
Wohnviertel Natura Estepona
Wohnviertel Natura Estepona
Wohnviertel Natura Estepona
Dos Hermanas, Spanien
von
$597,266
Jahr der Inbetriebnahme 2026
New residential project of 2 and 3 bedroom apartments located in Estepona where you will enjoy stunning sea views. The development is made up of 3 three-storey blocks with: · Ground floor with gardenand terraces · Middle floor · Penthouses with a solarium & large terraces The residential h…
Immobilienagentur
Muse
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Wohnviertel Valley Views
Wohnviertel Valley Views
Wohnviertel Valley Views
Wohnviertel Valley Views
Wohnviertel Valley Views
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Wohnviertel Valley Views
Dos Hermanas, Spanien
von
$397,040
Jahr der Inbetriebnahme 2027
New project of 54 two and three bedroom apartments with a privileged location and spectacular sea and mountain views, with private parking spaces and communal pool. Its south-east orientation guarantees natural light throughout the day. Its modern total living design connects the living roo…
Immobilienagentur
Muse
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Wohnviertel MARALTO
Wohnviertel MARALTO
Wohnviertel MARALTO
Wohnviertel MARALTO
Wohnviertel MARALTO
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Wohnviertel MARALTO
Dos Hermanas, Spanien
von
$648,331
Eine großartige Wohnanlage in der Gegend von Las Mesas in Estepona, die Häuser mit atemberaubendem Blick auf das Meer und die Berge bietet, die mit natürlichem Licht gefüllt sind und durch die sanfte Meeresbrise verbessert werden
Immobilienagentur
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TekceTekce
Wohnviertel Isidora Living
Wohnviertel Isidora Living
Wohnviertel Isidora Living
Wohnviertel Isidora Living
Wohnviertel Isidora Living
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Wohnviertel Isidora Living
Dos Hermanas, Spanien
von
$716,719
Dies ist die große Chance für diejenigen, die alles wollen. Diese prächtige Entwicklung, 5 Minuten vom Zentrum von Estepona und La Rada Strand entfernt, ist perfekt für diejenigen, die ein Zuhause suchen, für diejenigen, die ein zweites Zuhause am Meer wollen und natürlich für diejenigen, di…
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Wohnviertel Metropolitan Homes
Wohnviertel Metropolitan Homes
Wohnviertel Metropolitan Homes
Wohnviertel Metropolitan Homes
Wohnviertel Metropolitan Homes
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Wohnviertel Metropolitan Homes
Dos Hermanas, Spanien
von
$398,177
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Metropolitan Homes is a new development consisting of 35 apartmens with 1 and 2 bedroom, distributed in 2 blocks with seven-storey buildings, with a large interior courtyard, rooftop swimming pool and lounge area. The Metropolitan apartments have wide views of the city of Malaga. All the pro…
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Wohnviertel EDIFICIO ESPAÑA
Wohnviertel EDIFICIO ESPAÑA
Wohnviertel EDIFICIO ESPAÑA
Wohnviertel EDIFICIO ESPAÑA
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Wohnviertel EDIFICIO ESPAÑA
Dos Hermanas, Spanien
von
$1,76M
Edificio España houses 33 apartments and penthouses with the most modern equipment and the best qualities on the market. Just 350 meters from the beach, the project is a modern development designed by the prestigious A-cero Architectural Firm
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Wohnviertel BALCON DEL MEDITERRANEO
Wohnviertel BALCON DEL MEDITERRANEO
Wohnviertel BALCON DEL MEDITERRANEO
Wohnviertel BALCON DEL MEDITERRANEO
Wohnviertel BALCON DEL MEDITERRANEO
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Wohnviertel BALCON DEL MEDITERRANEO
Dos Hermanas, Spanien
von
$1,56M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
A luxury new development, Balcón del Mediterráneo, located near Selwo on the New Golden Mile, and scheduled for completion in 2027, offering spacious 3 to 5 bedroom apartments ranging from 200 to 300 m². All units, including ground-floor apartments, enjoy sea views and are finished to the hi…
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Wohnviertel ISLA BELA
Wohnviertel ISLA BELA
Wohnviertel ISLA BELA
Wohnviertel ISLA BELA
Wohnviertel ISLA BELA
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Wohnviertel ISLA BELA
Dos Hermanas, Spanien
von
$893,055
In the heart of Nueva Andalucía, Marbella, rises this residential haven where elegance and comfort come together. Homes designed with high-end materials and exclusive communal areas that reflect the true Marbella style
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Wohnviertel Capri
Wohnviertel Capri
Wohnviertel Capri
Wohnviertel Capri
Wohnviertel Capri
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Wohnviertel Capri
Dos Hermanas, Spanien
von
$510,805
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The architecture is more than you see. We believe in a design that transcends the aesthetic and creates houses designed to make you happy. Spaces devised from sensitivity and designed to adapt to you, your city and the planet. We build homes where design is much more than design: it is #Pure…
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Wohnviertel Villas Monte Palatino
Wohnviertel Villas Monte Palatino
Wohnviertel Villas Monte Palatino
Wohnviertel Villas Monte Palatino
Wohnviertel Villas Monte Palatino
Wohnviertel Villas Monte Palatino
Wohnviertel Villas Monte Palatino
Dos Hermanas, Spanien
von
$1,81M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Discover an exclusive collection of newly built detached villas located in one of the Costa del Sol's most promising residential areas: Valle Romano, Estepona. Set in the highest part of the development, these exceptional homes enjoy spectacular open views of the Mediterranean Sea and the V…
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Wohnviertel PORTAMARE
Wohnviertel PORTAMARE
Wohnviertel PORTAMARE
Wohnviertel PORTAMARE
Wohnviertel PORTAMARE
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Wohnviertel PORTAMARE
Dos Hermanas, Spanien
von
$522,978
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Welcome to Portamare, an exclusive residential complex that redefines luxury and comfort on the Costa del Sol. Located in the heart of Estepona, this modern building comprises 22 apartments and offers a unique living experience. Portamare is just 100 meters from the beach and the picturesqu…
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Wohnviertel OCYAN VILLAS
Wohnviertel OCYAN VILLAS
Wohnviertel OCYAN VILLAS
Wohnviertel OCYAN VILLAS
Wohnviertel OCYAN VILLAS
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Wohnviertel OCYAN VILLAS
Dos Hermanas, Spanien
von
$3,70M
In einer malerischen und privilegierten Umgebung gelegen, umgeben von natürlicher Ausgelassenheit, bilden die Ocyan Luxury Villas eine Gruppe von zwölf anspruchsvollen Villen mit zeitgenössischer Ästhetik, die von einem der renommiertesten Studios an der Costa del Sol entworfen wurden
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Wohnviertel MILABEKA
Wohnviertel MILABEKA
Wohnviertel MILABEKA
Wohnviertel MILABEKA
Wohnviertel MILABEKA
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Wohnviertel MILABEKA
Dos Hermanas, Spanien
von
$1,04M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Milabeka präsentiert eine exklusive Boutique mit nur 10 modernen Residenzen. An der historischen Straße Milagrosa in Málaga gelegen, neben dem Parque del Oeste und nur wenige Gehminuten von allen Dienstleistungen, Restaurants und Freizeitbereichen entfernt, bietet diese Entwicklung die perf…
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Wohnviertel Aby Upper
Wohnviertel Aby Upper
Wohnviertel Aby Upper
Wohnviertel Aby Upper
Wohnviertel Aby Upper
Wohnviertel Aby Upper
Dos Hermanas, Spanien
von
$364,048
Aby Estepona is a project of 90 dwellings of 1, 2 and 3 bedrooms, all of them with garage space and storage room. It is an exclusive residential complex, closed in order toguarantee security and privacy. The dwellings are designed to enjoy the vegetation and natural setting with interior sp…
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Wohnviertel Waveview
Wohnviertel Waveview
Wohnviertel Waveview
Wohnviertel Waveview
Wohnviertel Waveview
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Wohnviertel Waveview
Dos Hermanas, Spanien
von
$2,09M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Life is measured in moments. Some come to us like the gentle sound of waves on a quiet beach at sunset, while others we create ourselves, chosen with precision. That’s WAVEVIEW: an exclusive retreat on Mijas Costa, where the Mediterranean unfolds before you as the star of the show, and every…
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