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Wohnquartier BALCON DEL MEDITERRANEO

Dos Hermanas, Spanien
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ID: 38966
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1677769895
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Stadt
    Dos Hermanas
  • Adresse
    Calle Estepona

Über den Komplex

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A luxury new development, Balcón del Mediterráneo, located near Selwo on the New Golden Mile, and scheduled for completion in 2027, offering spacious 3 to 5 bedroom apartments ranging from 200 to 300 m². All units, including ground-floor apartments, enjoy sea views and are finished to the highest standards with premium materials throughout. The project is set in a rapidly developing area with strong appreciation potential and features exceptional on-site amenities designed to deliver a true luxury lifestyle. All units are sold with two parking spaces and a storage room included.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

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Dos Hermanas, Spanien
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