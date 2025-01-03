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Wohnquartier Metropolitan Homes

Dos Hermanas, Spanien
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ID: 38941
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 272908081
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Stadt
    Dos Hermanas
  • Adresse
    Calle Velez Malaga

Über den Komplex

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Metropolitan Homes is a new development consisting of 35 apartmens with 1 and 2 bedroom, distributed in 2 blocks with seven-storey buildings, with a large interior courtyard, rooftop swimming pool and lounge area. The Metropolitan apartments have wide views of the city of Malaga. All the properties have a modern design with optimal layouts and high quality materials to achieve the maximum space, functionality and luminosity in each room. In addition, all homes come with a parking space and storage room included in the price.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

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Dos Hermanas, Spanien
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