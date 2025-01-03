  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Dos Hermanas
  4. Wohnquartier ISLA BELA

Wohnquartier ISLA BELA

Dos Hermanas, Spanien
von
$893,055
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39564
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1589857354
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Stadt
    Dos Hermanas
  • Adresse
    Calle Marbella

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Español Español
In the heart of Nueva Andalucía, Marbella, rises this residential haven where elegance and comfort come together. Homes designed with high-end materials and exclusive communal areas that reflect the true Marbella style.

Standort auf der Karte

Dos Hermanas, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
Mijas, Spanien
von
$773,602
Wohnviertel Laguna Nova
Mijas, Spanien
von
$278,724
Wohnviertel Villa La Ermita
Mijas, Spanien
von
$2,62M
Wohnviertel Bahia
Mijas, Spanien
von
$534,695
Wohnviertel Soleia Living El Chaparral Fase 2
Mijas, Spanien
von
$1,08M
Sie sehen gerade
Wohnquartier ISLA BELA
Dos Hermanas, Spanien
von
$893,055
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
San Roque, Spanien
von
$5,97M
The villa is conceived as the superimposition of two clearly distinct volumes: a completely open and transparent base, and a more solid upper section that appears to rest lightly on the lower level. This contrast between mass and transparency defines the project’s architectural identity. Th…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel IDYLLIC 2
Wohnviertel IDYLLIC 2
Wohnviertel IDYLLIC 2
Wohnviertel IDYLLIC 2
Wohnviertel IDYLLIC 2
Alle anzeigen Wohnviertel IDYLLIC 2
Wohnviertel IDYLLIC 2
Estepona, Spanien
von
$546,072
Discover an exclusive development in one of the most privileged areas of Estepona. This private residential complex is home to 37 homes, including flats, penthouses and ground floors with 2, 3 and 4 bedrooms, designed with functional layouts, top quality finishes and exceptional care in eve…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Villajoyosa, Spanien
von
$916,019
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 95–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir präsentieren luxuriöse neue Apartments, Duplexs und Penthäuser direkt am Meer zwischen Benidorm und Villajoyosa an der Costa Blanca. Diese eleganten weißen Gebäude mit jeweils nur sechs Etagen sind von weitläufigen Grünflächen umgeben und bieten ein bis vier Schlafzimmer mit geräumigen W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.0
887,367
Wohnung 3 zimmer
120.0
1,24M
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen