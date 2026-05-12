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Villa mit Garten kaufen in Castello Castellon, Spanien

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la Plana Alta
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la Plana Baixa
4
2 immobilienobjekte total found
Villa in Moncofa, Spanien
Villa
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Nieuwbouw halfvrijstaande villa’s aan het strand in Moncofa met uitzicht op zee Top…
$490,512
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Villa in Moncofa, Spanien
Villa
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Nieuwbouw halfvrijstaande villa’s aan het strand in Moncofa met uitzicht op zee Top…
$654,015
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Immobilienangaben in Castello Castellon, Spanien

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