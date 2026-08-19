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Villen in Castello Castellon, Spanien

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la Plana Alta
4
la Plana Baixa
4
8 immobilienobjekte total found
Villa in Moncofa, Spanien
Villa
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Nieuwbouw halfvrijstaande villa’s aan het strand in Moncofa met uitzicht op zee Top…
$490,512
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Villa in Moncofa, Spanien
Villa
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Nieuwbouw halfvrijstaande villa’s aan het strand in Moncofa met uitzicht op zee Top…
$654,015
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Villa in Sierra Engarceran, Spanien
Villa
Sierra Engarceran, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Villa 150 meters from the beach, with a large plot. Completely renovated in 2011. 2 floors. …
$594,467
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Villa
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Ein Haus in der ersten Reihe des Strandes, nur 5 Meter von ihm entfernt. Das 2010 komplett r…
$1,25M
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Villa in Benicassim, Spanien
Villa
Benicassim, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 636 m²
Villa vor dem Privatstrand mit ihrem Asceso. 630 m2 Haus mit direktem Meerblick von jedem Zi…
$3,90M
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Villa in Xilxes Chilches, Spanien
Villa
Xilxes Chilches, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 377 m²
Diese prächtige Villa zum Verkauf in Chilches, nur 30 Minuten vom Zentrum von Valencia, Cast…
$459,924
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Benicassim, Spanien
Villa
Benicassim, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 455 m²
Diese luxuriöse Stadt im modernen Stil verkauft sich in Benicassim. Komplett möblierte Küche…
$732,400
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Villa in Borriana Burriana, Spanien
Villa
Borriana Burriana, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 1 310 m²
Es wird eine Luxus-Stadt in Burriana verkauft. Das ist eine sehr leuchtende und große Stadt…
$1,20M
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Immobilienangaben in Castello Castellon, Spanien

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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