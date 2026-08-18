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Villen in la Plana Baixa, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Moncofa, Spanien
Villa
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Nieuwbouw halfvrijstaande villa’s aan het strand in Moncofa met uitzicht op zee Top…
$654,015
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Villa in Moncofa, Spanien
Villa
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Nieuwbouw halfvrijstaande villa’s aan het strand in Moncofa met uitzicht op zee Top…
$490,512
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Villa in Xilxes Chilches, Spanien
Villa
Xilxes Chilches, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 377 m²
Diese prächtige Villa zum Verkauf in Chilches, nur 30 Minuten vom Zentrum von Valencia, Cast…
$459,924
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Villa in Borriana Burriana, Spanien
Villa
Borriana Burriana, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 1 310 m²
Es wird eine Luxus-Stadt in Burriana verkauft. Das ist eine sehr leuchtende und große Stadt…
$1,20M
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Immobilienangaben in la Plana Baixa, Spanien

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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