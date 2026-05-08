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Studio-Wohnungen mit Terrasse in Kanarische Inseln, Spanien

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Santa Cruz de Tenerife
23
Adeje
11
Arona
9
San Miguel de Abona
3
1 immobilienobjekt total found
Studio in Adeje, Spanien
Studio
Adeje, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$222,944
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Immobilienangaben in Kanarische Inseln, Spanien

mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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