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Apartments mit Pool in Kanarische Inseln, Spanien

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Santa Cruz de Tenerife
365
Adeje
176
Arona
113
Los Cristianos
58
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109 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Apartment mit einem Schlafzimmer in Palm Mar im Komplex Bahia de Los Menceyes, 200 m vom Mee…
$373,212
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Studio zum Verkauf in San Eugenio Bajo im Komplex Ocean Park. Wohnzimmer, amerikanische Küch…
$157,449
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Im Verkauf befindet sich eine Wohnung im Komplex El Caribe, die sich in der Zone Las America…
$163,164
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Verkaufsstudio in Torviscas Alto im Laguna Park II. Wohnzimmer, amerikanische Küche, Bad und…
$110,797
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung mit Meerblick in der Gegend von Torviscas Alto. Es befi…
$200,601
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Verkauf Penthouse mit 2 Schlafzimmern im Komplex Teneriffa Royal Garden, Las Americas. Das P…
$687,526
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Zum Verkauf eine gemütliche Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Bad und Terrasse mit Blick auf das M…
$334,724
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Die Wohnung im Komplex Tajinaste, Las Americas mit einem Schlafzimmer, ein Badezimmer, mit e…
$195,936
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung in La Caleta. Die Wohnung besteht aus: 1 Schlafzimmer, Bad…
$431,526
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 110 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung mit einem Pool auf der Anlage und einem Garten. Zweiges…
$449,020
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Zum Verkauf steht ein Penthouse in der Residenz von Sonia, Callao Salvaje. Fläche: 120 m2. D…
$367,380
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Wohnung in Palm Mar mit Gartenblick. Bestehend aus: 1 Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, …
$186,606
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen ist eine Doppelwohnung, die sich in der Zone Los Cristianos befindet. Das Apart…
$309,066
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung im komplexen Inseldorf San Eugenio Alto. Der Komplex hat eine…
$290,405
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung in Laguna Park II, Costa Adeje. Der Komplex verfügt über eine…
$134,123
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Studio auf dem Gebiet des komplexen Inseldorfes Costa Adeje. Bars, Restaurants und Superm…
$139,954
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Zu verkaufen ist eine Wohnung in der Anlage "Parque Santiago 2", Playa de Las Americas. Die …
$360,383
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Einzimmerwohnung in Oasis Mango, Los Cristianos. Voll reformiert mit Meerblick. Der Komplex …
$163,280
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Granadilla de Abona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Wohnung zum Verkauf, die in der Anlage "Las Terrazas" im Bereich von Los Gigantes liegt. Das…
$256,583
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Studio in Miraverde, Spanien
Studio
Miraverde, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Studio in der exklusivsten Gegend Südteneriffas, nur 5 zu Fuß von Playa de Fanyabe entfernt.…
$156,282
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung in der Mareverde-Komplex in Torviscas Bajo. Wohnung 55 m2, 2 Schlafzimm…
$230,925
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Wohnung im Komplex Mirador del Sur in Playa Paraiso. Bestehend aus einem Wohnzimmer, einer o…
$180,774
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Zum Verkauf steht ein wunderschönes Studio im Komplex von Santa Maria in der Gegend von San …
$185,440
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Wohnung zum Verkauf in La Finca Komplex, im Stadtteil Chayofa. Die Wohnung besteht aus: 1 S…
$184,273
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Bartolome de Tirajana, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Bartolome de Tirajana, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung im Komplex Valle de Izas, El Madroñal.Drei Schlafzimmer und zwei Badezi…
$396,538
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
In der gemütlichen Wohnanlage Las Barandas, die sich an der ersten Küste zum Verkauf befinde…
$145,786
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Wohnung zum Verkauf in San Eugenio Bajo, Costa Adeje, in der Orlando-Komplex (Studio umgewan…
$220,428
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Zu verkaufen Wohnung in Torviscas Bajo, Costa Adeje, im Mareverde-Komplex (ein Studio, das i…
$186,606
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Wohnung zum Verkauf in Windor Park Komplex, San Eugenio Alto. Es gibt 2 Swimmingpools in der…
$160,948
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Sommerland Komplex, in der Zone L…
$220,428
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Eigenschaftstypen in Kanarische Inseln

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