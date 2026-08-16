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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Kanarische Inseln, Spanien

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Santa Cruz de Tenerife
365
Adeje
176
Arona
113
Los Cristianos
58
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47 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Guia de Isora, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,20M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$652,436
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen
$437,927
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$381,599
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$279,030
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Guia de Isora, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,24M
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,30M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Guia de Isora, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,14M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$674,321
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Tuin, Terras, garage, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$766,999
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$522,847
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,53M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Guia de Isora, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$2,20M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Air conditioning, Terras, parkeren, uitzicht op de bergen
$267,237
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$541,073
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Granadilla de Abona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$684,137
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$694,851
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$466,293
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Guia de Isora, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Wir haben eine Finca zum Verkauf in Guía de Isora, genauer gesagt in der Gegend von Pedro Dí…
$575,498
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$283,636
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Guia de Isora, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,27M
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$260,004
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Penthouse in Granadilla de Abona, Spanien
Penthouse
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Tuin, Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$397,832
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Tuin, Terras, garage, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$380,259
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Arico, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Arico, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$332,405
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$299,583
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Wir freuen uns, diese schöne Wohnung im Zentrum von Adeje zum Verkauf anbieten zu können. Kü…
$463,887
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$523,646
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$924,285
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$769,949
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